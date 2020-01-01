Дизайн-студия Renoir специализируется на разработке дизайна интерьеров всех типов помещений, начиная от дизайна торговых точек, до жилых квартир и загородных домов.

Для нас очень важно учесть в своих проектах пожелания и вкусы каждого заказчика. Именно поэтому мы уделяем большое внимание любой мелочи, дабы конечный результат не только выглядел красиво эстетически, а также был удобен и функционален.