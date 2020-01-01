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RENOIR
Дизайнеры интерьера Владивосток
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Современная классика, RENOIR RENOIR Ванная в классическом стиле
    Современная классика, RENOIR RENOIR Ванная в классическом стиле
    Современная классика, RENOIR RENOIR Кухня в классическом стиле
    +1
    Современная классика
    Легкий Лофт, RENOIR RENOIR Гостиная в стиле лофт
    Легкий Лофт, RENOIR RENOIR Гостиная в стиле лофт
    Легкий Лофт, RENOIR RENOIR Гостиная в стиле лофт
    +3
    Легкий Лофт

    Дизайн-студия Renoir специализируется на разработке дизайна интерьеров всех типов помещений, начиная от дизайна торговых точек, до жилых квартир и загородных домов.

    Для нас очень важно учесть в своих проектах пожелания и вкусы каждого заказчика. Именно поэтому мы уделяем большое внимание любой мелочи, дабы конечный результат не только выглядел красиво эстетически, а также был удобен и функционален.

    Услуги
    • ПРОЕКТ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ (AutoCAD)
    • ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
    • АВТОРСКИЙ НАДЗОР
    • 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ
    • ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
    Регионы обслуживания
    ВЛАДИВОСТОК
    Адрес
    Жигура 26
    690089 Владивосток
    Россия
    +7-9147280656 renoirstudio.wixsite.com/mysite

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