Мы семейная компания, основанная в 1998 году двумя инженерами, в одном из цехов обанкротившегося советского гиганта"Вега". LUMOLUMO задумывалась, как небольшая фабрика, специализирующаяся на производстве светильников для бильярдных. Годы сотрудничества с крупнейшим российским производителем бильярдных столов позволили нам собрать первоклассную команду специалистов и сделать 35 000 светильников. Основной вектор развития LUMOLUMO сегодня - производство светильников и мебели по индивидуальным заказам. Мы сознательно отказались от поточного производства, сосредоточив усилия на формировании условий, которые позволяют нам быть максимально гибкими. Более 100 общественных пространств оформлены неповторимыми объектами, сделанными по эскизам архитекторов и дизайнеров, с которыми мы сотрудничаем ни один год. Команда LUMOLUMO искренне любит свою работу, мы верим, что вместе с вами сможем сделать мир вокруг чуть лучше и разнообразнее.