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Wizard Quartz
Плитка и камень Балашиха
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    • Компания "Wizard Quartz" является лидером в отрасли производства изделий из камня и кварцевого агломерата.

    Заказывая у нас, вы вправе ожидать нечто особенное.

    У нас вы можете заказать столешницы для кухни и ванной, барные стойки, подоконники, лестницы, полы по очень лояльным ценам. Заказ будет выполнен максимально оперативно, а наша продукция станет великолепным украшением интерьера как жилых помещений, так и офисов, общественных заведений и других мест, где эстетика и презентабельность не менее важны, чем функциональность.

    Компания Wizard Quartz предоставляет полный комплекс услуг, включающий:

    • Изготовление изделий любого уровня сложности.
    • Доставку продукции и монтаж;гарантийные обязательства и сервисное.
    • Обслуживание;консультационную поддержку.
    Услуги
    • Изготовление столешниц из кварцевого агломерата на заказ
    • Лестницы из кварца
    • Кварцевые подоконники
    • Столешницы из камня
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Адрес
    ш. Энтузиастов
    143912 Балашиха
    Россия
    +7-4951503011 wizardquartz.ru
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