Компания "Wizard Quartz" является лидером в отрасли производства изделий из камня и кварцевого агломерата.
Заказывая у нас, вы вправе ожидать нечто особенное.
У нас вы можете заказать столешницы для кухни и ванной, барные стойки, подоконники, лестницы, полы по очень лояльным ценам. Заказ будет выполнен максимально оперативно, а наша продукция станет великолепным украшением интерьера как жилых помещений, так и офисов, общественных заведений и других мест, где эстетика и презентабельность не менее важны, чем функциональность.
Компания Wizard Quartz предоставляет полный комплекс услуг, включающий:
- Изготовление изделий любого уровня сложности.
- Доставку продукции и монтаж;гарантийные обязательства и сервисное.
- Обслуживание;консультационную поддержку.
- Услуги
- Изготовление столешниц из кварцевого агломерата на заказ
- Лестницы из кварца
- Кварцевые подоконники
- Столешницы из камня
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Адрес
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ш. Энтузиастов
143912 Балашиха
Россия
+7-4951503011 wizardquartz.ru