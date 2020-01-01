DESHOUSE — команда опытных дизайнеров и инженеров, с головой погруженных в каждый новый проект! Мы создаем не только красиво, но и удобно, техническая часть проекта для нас важна в той же мере, что и визуальная. Мы приложим все свои силы, чтобы создать для Вас неповторимый, уникальный интерьер вашей квартиры или дома, привнести в него «ваш дух» и «свои идеи».Наши преимущества – профессионализм, креативность и безграничная фантазия наших дизайнеров, минимальные сроки реализации проектов и доступные цены.

Помимо разработки дизайн проекта, мы воплощаем его в реальность: подберем вместе с вами все отделочные материалы, проследим за ходом выполнения строительных работ, подскажем где выгодно приобрести качественную мебель, текстиль и декор.

Студия гарантирует красивый и удобный интерьер, в котором вам захочется находится 24/7.