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DESHOUSE INTERIORS
Дизайнеры интерьера Екатеринбург
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Вилонова, DESHOUSE INTERIORS DESHOUSE INTERIORS Детские спальни
    Вилонова, DESHOUSE INTERIORS DESHOUSE INTERIORS Ванная комната в стиле модерн
    Вилонова
    Мельница, DESHOUSE INTERIORS DESHOUSE INTERIORS Гостиная в стиле модерн
    Мельница, DESHOUSE INTERIORS DESHOUSE INTERIORS Маленькие спальни
    Мельница
    Буторино 1, DESHOUSE INTERIORS DESHOUSE INTERIORS Встроенные кухни
    Буторино 1, DESHOUSE INTERIORS DESHOUSE INTERIORS Гостиная в стиле модерн
    Буторино 1
    КП «Усадьба-Юг», DESHOUSE INTERIORS DESHOUSE INTERIORS Гостиная в стиле модерн Бирюзовый
    КП «Усадьба-Юг», DESHOUSE INTERIORS DESHOUSE INTERIORS Встроенные кухни
    КП «Усадьба-Юг»
    Золотистый бульвар, DESHOUSE INTERIORS DESHOUSE INTERIORS Встроенные кухни
    Золотистый бульвар, DESHOUSE INTERIORS DESHOUSE INTERIORS Гостиная в стиле модерн
    Золотистый бульвар

    DESHOUSE  — команда опытных дизайнеров и инженеров, с головой погруженных в каждый новый проект!  Мы создаем не только красиво, но и удобно, техническая часть проекта для нас важна в той же мере, что и визуальная. Мы приложим все свои силы, чтобы создать для Вас неповторимый, уникальный интерьер вашей квартиры или дома, привнести в него «ваш дух» и «свои идеи».Наши преимущества – профессионализм, креативность и безграничная фантазия наших дизайнеров, минимальные сроки реализации проектов и доступные цены.

    Помимо разработки дизайн проекта, мы воплощаем его в реальность: подберем вместе с вами все отделочные материалы, проследим за ходом выполнения строительных работ, подскажем где выгодно приобрести качественную мебель, текстиль и декор.

    Студия гарантирует красивый и удобный интерьер, в котором вам захочется находится 24/7.

    Услуги
    дизайн интерьеров
    Регионы обслуживания
    Екатеринбург
    Адрес
    г. Екатеринбург ул. Агрономическая, д. 7
    620100 Екатеринбург
    Россия
    +7-9049851406 www.deshouse.ru
    Законное владение

    г. Екатеринбург ул. Агрономическая, д. 7

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