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ARTSTUDIO Design &amp; Construction
Архитекторы Пл. Конституции, Д.7, Санкт-Петербург
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Квартира в Петербурге, ARTSTUDIO Design & Construction ARTSTUDIO Design & Construction Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира в Петербурге
    Апартаменты в Краснодаре, ARTSTUDIO Design & Construction ARTSTUDIO Design & Construction Гостиные в эклектичном стиле
    Апартаменты в Краснодаре, ARTSTUDIO Design & Construction ARTSTUDIO Design & Construction Столовая комната в эклектичном стиле
    Апартаменты в Краснодаре
    Квартира в ЖК "Московский Квартал", ARTSTUDIO Design & Construction ARTSTUDIO Design & Construction Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Квартира в ЖК "Московский Квартал", ARTSTUDIO Design & Construction ARTSTUDIO Design & Construction Детские комната в эклектичном стиле
    Квартира в ЖК "Московский Квартал"
    Интерьер в ЖК "Смольный парк", ARTSTUDIO Design & Construction ARTSTUDIO Design & Construction Столовая комната в эклектичном стиле
    Интерьер в ЖК "Смольный парк", ARTSTUDIO Design & Construction ARTSTUDIO Design & Construction Спальня в эклектичном стиле
    Интерьер в ЖК "Смольный парк", ARTSTUDIO Design & Construction ARTSTUDIO Design & Construction Спальня в эклектичном стиле
    Интерьер в ЖК "Смольный парк"
    Апартаменты в ЖК " Леонтьевский Мыс" , ARTSTUDIO Design & Construction ARTSTUDIO Design & Construction Спальня в эклектичном стиле
    Апартаменты в ЖК " Леонтьевский Мыс" , ARTSTUDIO Design & Construction ARTSTUDIO Design & Construction Детские комната в эклектичном стиле
    Апартаменты в ЖК " Леонтьевский Мыс"
    Мы реализовали более 80 проектов по всей России. Бюро специализируется на создании частных апартаментов от 100 м2, загородных домах и торговых помещениях. Команда бюро делится на три структурных подразделения: проектирование, строительство, комплектация. Мы преимущественно создаем интерьеры в современной стилистике и реализуем проекты с собственной строительной компанией.
    Услуги
    дизайн интерьера и строительство
    Регионы обслуживания
    Россия
    Адрес
    пл. Конституции, д.7, Санкт-Петербург
    198096 Пл. Конституции, Д.7, Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8127770518 artstudiodesign.ru
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