Мы реализовали более 80 проектов по всей России. Бюро специализируется на создании частных апартаментов от 100 м2, загородных домах и торговых помещениях. Команда бюро делится на три структурных подразделения: проектирование, строительство, комплектация. Мы преимущественно создаем интерьеры в современной стилистике и реализуем проекты с собственной строительной компанией.

Услуги дизайн интерьера и строительство Регионы обслуживания Россия Адрес пл. Конституции, д.7, Санкт-Петербург

198096 Пл. Конституции, Д.7, Санкт-Петербург

Россия

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