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ИП Круглова
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

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    • Больше света, ИП Круглова ИП Круглова Маленькие спальни Белый
    Больше света, ИП Круглова ИП Круглова Гостиные в эклектичном стиле Дерево Белый
    Больше света, ИП Круглова ИП Круглова Ванная комната в эклектичном стиле Плитка Белый
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    Меня зовут Анастасия Круглова. Я занимаюсь дизайном интерьера жилых и общественных помещений в соответствии с международным стандартом профессии IIDA. Окончила «Школа архитектуры и дизайна» (ШАД) по специальности «Дизайн интерьера с компьютерным проектированием», Международную Школу Дизайна (МШД) по специальности «Дизайн интерьера жилых помещений», WK School of Art & Design (Лондон) по специальности «Design for life. The principles of residential interior design» Design for life. Британские принципы проектирования жилого пространства. Основной вид моей деятельности - разработка проектов как жилых, так и коммерческих помещений. При проектировании я делаю упор на желания и возможности заказчика, но не в ущерб функциональности и эстетики результата. Моя задача создать легкий, комфортный и стильный интерьер в короткий срок, оставаясь в рамках бюджета. Для достижения максимальной эффективности могу вести проект "под ключ", используя уже проверенных исполнителей и поставщиков.
    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Кунцевская
    121615 Москва
    Россия
    +7-9037549888 www.ak-dsn.com
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