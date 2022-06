Меня зовут Анастасия Круглова. Я занимаюсь дизайном интерьера жилых и общественных помещений в соответствии с международным стандартом профессии IIDA. Окончила «Школа архитектуры и дизайна» (ШАД) по специальности «Дизайн интерьера с компьютерным проектированием», Международную Школу Дизайна (МШД) по специальности «Дизайн интерьера жилых помещений», WK School of Art & Design (Лондон) по специальности «Design for life. The principles of residential interior design» Design for life. Британские принципы проектирования жилого пространства. Основной вид моей деятельности - разработка проектов как жилых, так и коммерческих помещений. При проектировании я делаю упор на желания и возможности заказчика, но не в ущерб функциональности и эстетики результата. Моя задача создать легкий, комфортный и стильный интерьер в короткий срок, оставаясь в рамках бюджета. Для достижения максимальной эффективности могу вести проект "под ключ", используя уже проверенных исполнителей и поставщиков.

