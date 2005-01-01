1. Архитектор-дизайнер

2. Член Союза дизайнеров России.

3. Занимаюсь созданием жилых и общественных интерьеров с 2005 г.

4. Создаю интерьеры различной ценовой категории. С учётом бюджета заказчика подбираются дизайнерские решения и оптимальные материалы.

Предоставляемые услуги:Визуализация интерьера, Дизайн ванной комнаты, Дизайн детской спальни, Дизайн игровой комнаты, Дизайн кухни, Дизайн освещения, Дизайн прихожей, Дизайн лоджии, Дизайн детской, Дизайн развлекательного центра на заказ, Дизайн тамбура, Выбор мебели, Дизайн кладовок

География работ:Воронеж

Награды:Реализованный проект интерьеров ресторана в гостинице администрации Воронежской области (г. Воронеж 2007 г. ) – III межрегиональный смотр-конкурс архитектурных произведений «Зодчество Черноземья 2009».

Обладатель третьей премии "Дизайнер года 2017" в г.Воронеже.

т.8908-140-89-15