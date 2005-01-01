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Максимова Надежда
Дизайнеры интерьера Воронеж
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Сакура 2, Максимова Надежда Максимова Надежда
    Сакура 2, Максимова Надежда Максимова Надежда
    Сакура 2, Максимова Надежда Максимова Надежда
    +1
    Сакура 2
    Кухня, Максимова Надежда Максимова Надежда
    Кухня
    Комната девочки, Максимова Надежда Максимова Надежда
    Комната девочки, Максимова Надежда Максимова Надежда
    Комната девочки, Максимова Надежда Максимова Надежда
    +1
    Комната девочки
    Комната для мальчика ( 14 лет ), Максимова Надежда Максимова Надежда
    Комната для мальчика ( 14 лет ), Максимова Надежда Максимова Надежда
    Комната для мальчика ( 14 лет ), Максимова Надежда Максимова Надежда
    +2
    Комната для мальчика ( 14 лет )

    1. Архитектор-дизайнер

    2. Член Союза дизайнеров России.

    3. Занимаюсь созданием жилых и общественных интерьеров с 2005 г.

    4. Создаю интерьеры различной ценовой категории. С учётом бюджета заказчика подбираются дизайнерские решения и оптимальные материалы.

    Предоставляемые услуги:Визуализация интерьера, Дизайн ванной комнаты, Дизайн детской спальни, Дизайн игровой комнаты, Дизайн кухни, Дизайн освещения, Дизайн прихожей, Дизайн лоджии, Дизайн детской, Дизайн развлекательного центра на заказ, Дизайн тамбура, Выбор мебели, Дизайн кладовок

    География работ:Воронеж

    Награды:Реализованный проект интерьеров ресторана в гостинице администрации Воронежской области (г. Воронеж 2007 г. ) – III межрегиональный смотр-конкурс архитектурных произведений «Зодчество Черноземья 2009».

    Обладатель третьей премии "Дизайнер года 2017" в г.Воронеже.

    т.8908-140-89-15

    Услуги
    Дизайн интерьера, Визуализация и Авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Воронеж
    Награды компании
    Обладатель третьей премии Дизайнер года 2017 в г.Воронеже.
    Адрес
    394077 Воронеж
    Россия
    +7-9081408915 instagram.com/design_maximova_n?igshid=188a84lf2f872&fbclid=IwAR2ntEsi0lzkwepBISDOEIU07JnJseDRlkaKWX6aCtJHVEZGBHDd1-ICP8w
    Законное владение

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