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M.Int – Мастерская интерьера
Дизайнеры интерьера Новосибирск
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • 2х-комнатная квартира студия на ул. Березовая, M.Int - Мастерская интерьера M.Int - Мастерская интерьера Маленькие кухни Белый
    2х-комнатная квартира студия на ул. Березовая, M.Int - Мастерская интерьера M.Int - Мастерская интерьера Маленькие кухни Белый
    2х-комнатная квартира студия на ул. Березовая, M.Int - Мастерская интерьера M.Int - Мастерская интерьера Гостиная в стиле минимализм Белый
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    2х-комнатная квартира студия на ул. Березовая

    Наша дизайн-студия занимается разработкой дизан-проектов "полного цикла", а это значит, что заказывая у нас проект, Вы можете рассчитывать на то, что помимо красивых иллюстраций Вы получите комплект чертежей, ведомость отделочных материалов и ориентировочную смету, а также мы всегда контролируем процесс ремонта и следим за соответствеим его проекту.

         А это значит, что итоговый ремонт будет полностью оправдывать Ваши ожидания, а сам процесс будет интересным и продуманным, тем самым уберегая Вас от ненужных затрат сил, времени, средств, и даря только приятные ощущения и воспоминания.

    Услуги
    • планировочное решение
    • визуализации
    • рабочая документация
    • дизайн-проект
    • консультация
    • авторский надзор
    • комплектация
    Регионы обслуживания
    • Москва и Московская область
    • Новосибирск и Новосибирская область
    Адрес
    Комсомольский проспект 24, офис 521
    630004 Новосибирск
    Россия
    +7-9538570980 m-int.pro
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