Да, вы можете обойтись и без индивидуального дизайна интерьера, НО хотите ли вы просто "обходиться"?
Дизайн-проект это не только красивые картинки, его возможности гораздо шире. Создаваемый профессионалами STUDECO, он в первую очередь заботится о вашем удобстве. Чем серьезней Вы отнесетесь к проектной документации, тем меньше пострадает нервная система во время предстоящего ремонта. После ремонта Вы будете ощущать это в каждой детали: в расположении розеток, в освещении, в удобстве рабочих поверхностей и подобранной мебели, правильно расставленных акцентах.
Всё – от выключателей до расположения окон – мы учтем все ваши пожелания, предложим интересные решения в перепланировке, удобстве и эргономике.
Мы создаем нечто уникальное, максимально близкое Вам и подогнанное под Ваши потребности и внутреннее мироощущение.
Воплощаем интерьеры в разных стилях,
Мы любим делать быстро и качественно, учитывая бюджет и временные возможности нашего заказчика.
- Услуги
- Дизайн интерьеров квартир и коттеджей
- коммерческих помещений
- Отделочные работы под ключ
- Комплектация всеми отделочными материалами
- Регионы обслуживания
- Москва и Санкт-Петербург
- Адрес
-
Большой Тишинский переулок, д.38, стр.2, оф.1
123557 Москва
Россия
+7-9111264520 studeco.ru
Москва, Большой Тишинский переулок, д.38, стр.2, оф.1