Да, вы можете обойтись и без индивидуального дизайна интерьера, НО хотите ли вы просто "обходиться"?

Дизайн-проект это не только красивые картинки, его возможности гораздо шире. Создаваемый профессионалами STUDECO, он в первую очередь заботится о вашем удобстве. Чем серьезней Вы отнесетесь к проектной документации, тем меньше пострадает нервная система во время предстоящего ремонта. После ремонта Вы будете ощущать это в каждой детали: в расположении розеток, в освещении, в удобстве рабочих поверхностей и подобранной мебели, правильно расставленных акцентах.

Всё – от выключателей до расположения окон – мы учтем все ваши пожелания, предложим интересные решения в перепланировке, удобстве и эргономике.

Мы создаем нечто уникальное, максимально близкое Вам и подогнанное под Ваши потребности и внутреннее мироощущение.

Воплощаем интерьеры в разных стилях,

Мы любим делать быстро и качественно, учитывая бюджет и временные возможности нашего заказчика.