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STUDECO
Дизайнеры Москва
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    • Да, вы можете обойтись и без индивидуального дизайна интерьера, НО хотите ли вы просто "обходиться"?

    Дизайн-проект это не только красивые картинки, его возможности гораздо шире. Создаваемый профессионалами STUDECO, он в первую очередь заботится о вашем удобстве. Чем серьезней Вы отнесетесь к проектной документации, тем меньше пострадает нервная система во время предстоящего ремонта. После ремонта Вы будете ощущать это в каждой детали: в расположении розеток, в освещении, в удобстве рабочих поверхностей и подобранной мебели, правильно расставленных акцентах.

    Всё – от выключателей до расположения окон – мы учтем все ваши пожелания, предложим интересные решения в перепланировке, удобстве и эргономике.

    Мы создаем нечто уникальное, максимально близкое Вам и подогнанное под Ваши потребности и внутреннее мироощущение.

    Воплощаем интерьеры в разных стилях,

    Мы любим делать быстро и качественно, учитывая бюджет и временные возможности нашего заказчика.  

    Услуги
    • Дизайн интерьеров квартир и коттеджей
    • коммерческих помещений
    • Отделочные работы под ключ
    • Комплектация всеми отделочными материалами
    Регионы обслуживания
    Москва и Санкт-Петербург
    Адрес
    Большой Тишинский переулок, д.38, стр.2, оф.1
    123557 Москва
    Россия
    +7-9111264520 studeco.ru
    Законное владение

    Москва, Большой Тишинский переулок, д.38, стр.2, оф.1

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