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Марина Шляхова
Дизайнеры интерьера Барнаул, Москва, Санкт-Петербург
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • Интерьер Таун Хауса, Марина Шляхова Марина Шляхова Гостиные в эклектичном стиле Бежевый
    Интерьер Таун Хауса, Марина Шляхова Марина Шляхова Гостиные в эклектичном стиле Бежевый
    Интерьер Таун Хауса, Марина Шляхова Марина Шляхова Кухни в эклектичном стиле Серый
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    Интерьер Таун Хауса

    Моя команда профессионалов более 15 лет помогает людям легко делать стильный и качественный ремонт за приемлемые деньги!

    Предоставляя полный спектр услуг по дизайну интерьеров:

    - разработка проекта с 3D фотографиями и подробнейшим пакетом чертежей

    - подбор финишных отделочных материалов, мебели, текстиля и света...

    - побор отделочной бригады

    - авторское сопровождение и ведение ремонта

    - декорирование уже готового интерьера картинами, текстилем, прочими элементами декора

    Услуги
    дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Барнаул, Москва и Санкт-Петербург
    Награды компании
    Член Союза Дизайнеров россии
    Адрес
    656015 Барнаул, Москва, Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9132277846 interior-shlahova.ru
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