Моя команда профессионалов более 15 лет помогает людям легко делать стильный и качественный ремонт за приемлемые деньги!
Предоставляя полный спектр услуг по дизайну интерьеров:
- разработка проекта с 3D фотографиями и подробнейшим пакетом чертежей
- подбор финишных отделочных материалов, мебели, текстиля и света...
- побор отделочной бригады
- авторское сопровождение и ведение ремонта
- декорирование уже готового интерьера картинами, текстилем, прочими элементами декора
- Услуги
- дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Барнаул, Москва и Санкт-Петербург
- Награды компании
- Член Союза Дизайнеров россии
- Адрес
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656015 Барнаул, Москва, Санкт-Петербург
Россия
+7-9132277846 interior-shlahova.ru