Архитектурное бюро С.В.Пергаева — это архитектурная мастерская в двух поколениях. Современное бюро появилось еще в студенческие годы. В те времена это был союз молодых студентов-архитекторов, желающих изменить окружающий мир к лучшему. В состав нашей команды входят специалисты в области архитектуры и дизайна, городского планирования, дизайна городской среды, 3D моделирования и анимации, менеджмента организации и осмечивания объектов.