Архитектурное бюро С.В.Пергаева — это архитектурная мастерская в двух поколениях. Современное бюро появилось еще в студенческие годы. В те времена это был союз молодых студентов-архитекторов, желающих изменить окружающий мир к лучшему. В состав нашей команды входят специалисты в области архитектуры и дизайна, городского планирования, дизайна городской среды, 3D моделирования и анимации, менеджмента организации и осмечивания объектов.
- Услуги
- Архитектура
- Дизайн
- Проектирование
- Градостроительство
- 3D моделирования
- Дизайн-проектирование жилых интерьеров
- Регионы обслуживания
- Россия и зарубеж
- Награды компании
- - Пальмовая ветвь в номинациях:
- «Лучший ресторан»
- «Лучший интерьер»
- - Международная премия AIM Competition
- Адрес
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Советская, 23
630099 Россия
Россия
+7-9137647585 pergaev.com
Законное владение
123100, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 11/5, кв.95