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Pergaev Architectural Bureau
Архитекторы Россия
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Проекты

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    • The Chops, Pergaev Architectural Bureau Pergaev Architectural Bureau
    The Chops, Pergaev Architectural Bureau Pergaev Architectural Bureau
    The Chops, Pergaev Architectural Bureau Pergaev Architectural Bureau
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    The Chops

    Архитектурное бюро С.В.Пергаева — это архитектурная мастерская в двух поколениях. Современное бюро появилось еще в студенческие годы.  В те времена это был союз молодых студентов-архитекторов, желающих изменить окружающий мир к лучшему. В состав нашей команды входят специалисты в области архитектуры и дизайна, городского планирования, дизайна городской среды, 3D моделирования и анимации, менеджмента организации и осмечивания объектов. 

    Услуги
    • Архитектура
    • Дизайн
    • Проектирование
    • Градостроительство
    • 3D моделирования
    • Дизайн-проектирование жилых интерьеров
    Регионы обслуживания
    Россия и зарубеж
    Награды компании
    • - Пальмовая ветвь в номинациях:
    • «Лучший ресторан»
    • «Лучший интерьер»
    • - Международная премия AIM Competition
    Адрес
    Советская, 23
    630099 Россия
    Россия
    +7-9137647585 pergaev.com
    Законное владение

    123100, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 11/5, кв.95

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