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ИМПЕРИАЛ
Мебель и аксессуары Уфа
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Проекты

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    • Кухонный гарнитур Кассиопея, ИМПЕРИАЛ ИМПЕРИАЛ КухняКухонная мебель МДФ Синий
    Кухонный гарнитур Кассиопея, ИМПЕРИАЛ ИМПЕРИАЛ КухняКухонная мебель МДФ Белый
    Кухонный гарнитур Кассиопея, ИМПЕРИАЛ ИМПЕРИАЛ КухняКухонная мебель
    Кухонный гарнитур Кассиопея
    Кухонный гарнитур Нике Аворио, ИМПЕРИАЛ ИМПЕРИАЛ КухняКухонная мебель Дерево Бежевый
    Кухонный гарнитур Нике Аворио, ИМПЕРИАЛ ИМПЕРИАЛ КухняКухонная мебель Дерево Бежевый
    Кухонный гарнитур Нике Аворио, ИМПЕРИАЛ ИМПЕРИАЛ КухняСтолешницы Кварц Бежевый
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    Кухонный гарнитур Нике Аворио

    Студия мебели Империал в Уфе, давно существующая и динамично развивающая компания. Основное направление - это кухонная мебель и аксессуары для кухни . Также предлагаем технику многих брендов. Работаем с дизайнерами и архитекторами, Профессиональный подход к дизайну и качеству мебели. Возможно изготовление различный изделий по эскизу , используя различные материалы такие как камень, акрил , МДФ и стекло. Используем только профессиональную качественную мебельную фурнитуру известных европейских компаний, проверенные временем.

    Также помимо кухонных гарнитуров можем предложить Шкаф купе, Гардеробные, Детские, Прихожие, Спальни, Матрасы, Столы , Стулья, Мягкую мебель и многое другое. Весь спектр мебели по эскизам. А именно полностью укомплектовать квартиру или коттедж.

    Регионы обслуживания
    • Башкортостан Республика
    • Уфа
    Адрес
    Карла Маркса, 40
    450015 Уфа
    Россия
    +7-9174902559 kuhni-imperial.ru
    Законное владение

    Отзыв

    я ебу
    около 5 лет назад
    axolotl
    почти 4 года назад
    Maria Khomova
    почти 3 года назад
    Показать все отзывы – 5
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