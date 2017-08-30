Студия мебели Империал в Уфе, давно существующая и динамично развивающая компания. Основное направление - это кухонная мебель и аксессуары для кухни . Также предлагаем технику многих брендов. Работаем с дизайнерами и архитекторами, Профессиональный подход к дизайну и качеству мебели. Возможно изготовление различный изделий по эскизу , используя различные материалы такие как камень, акрил , МДФ и стекло. Используем только профессиональную качественную мебельную фурнитуру известных европейских компаний, проверенные временем.

Также помимо кухонных гарнитуров можем предложить Шкаф купе, Гардеробные, Детские, Прихожие, Спальни, Матрасы, Столы , Стулья, Мягкую мебель и многое другое. Весь спектр мебели по эскизам. А именно полностью укомплектовать квартиру или коттедж.