Я - Ирина Климова.

- практикующий дизайнер интерьера с опытом работы 10 лет.Мое образование:- высшее, по специальности "дизайн интерьера"; МАБиУ, Институт Дизайна и Рекламы, специальность "Дизайн Среды" (диплом с отличием)

- участвую в мастер-классах и обучении в сфере дизайна интерьера, психологии

Люблю свою профессию и к каждому проекту подхожу индивидуально, стараясь отразить в нем характер его владельца

- участник и финалист профессиональных конкурсов PinWin

- главной задачей при проектировании я ставлю создать функциональное и индивидуальное пространство, отвечающее вашим потребностям.