Я - Ирина Климова.
- практикующий дизайнер интерьера с опытом работы 10 лет.Мое образование:- высшее, по специальности "дизайн интерьера"; МАБиУ, Институт Дизайна и Рекламы, специальность "Дизайн Среды" (диплом с отличием)
- участвую в мастер-классах и обучении в сфере дизайна интерьера, психологии
Люблю свою профессию и к каждому проекту подхожу индивидуально, стараясь отразить в нем характер его владельца
- участник и финалист профессиональных конкурсов PinWin
- главной задачей при проектировании я ставлю создать функциональное и индивидуальное пространство, отвечающее вашим потребностям.
- Услуги
- дизайн интерьера
- планировочное решение
- стилистическая концепция интерьера
- подбор мебели и освещения
- комплектация
- консультации
- Регионы обслуживания
- Москва и МО
- Награды компании
- участник и финалист конкурсов PinWin
- Адрес
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108814 Moscow
Россия
+7-9104841941 www.irinaklimova.com