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Ирина Климова
Дизайнеры интерьера Moscow
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн проект квартиры 125 кв.м., Ирина Климова Ирина Климова Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Плитка Бежевый
    Дизайн проект квартиры 125 кв.м., Ирина Климова Ирина Климова Гостиная в стиле минимализм МДФ Бирюзовый
    Дизайн проект квартиры 125 кв.м., Ирина Климова Ирина Климова Маленькие кухни МДФ Бирюзовый
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    Дизайн проект квартиры 125 кв.м.

    Я - Ирина Климова.

    - практикующий дизайнер интерьера с опытом работы 10 лет.Мое образование:- высшее, по специальности "дизайн интерьера"; МАБиУ, Институт Дизайна и Рекламы, специальность "Дизайн Среды" (диплом с отличием)

    - участвую в мастер-классах и обучении в сфере дизайна интерьера, психологии

    Люблю свою профессию и к каждому проекту подхожу индивидуально, стараясь отразить в нем характер его владельца

    - участник и финалист профессиональных конкурсов PinWin

    - главной задачей при проектировании я ставлю создать функциональное и индивидуальное пространство, отвечающее вашим потребностям.

    Услуги
    • дизайн интерьера
    • планировочное решение
    • стилистическая концепция интерьера
    • подбор мебели и освещения
    • комплектация
    • консультации
    Регионы обслуживания
    Москва и МО
    Награды компании
    участник и финалист конкурсов PinWin
    Адрес
    108814 Moscow
    Россия
    +7-9104841941 www.irinaklimova.com
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