Ландшафтная компания Garden’s Dream:
- услуги садовника,
- уход за садом,
- ландшафтный дизайн,
- озеленение,
- благоустройство в Новой Москве.
- Услуги
- ландшафтный дизайн
- услуги садовника
- озеленение
- посадка деревьев
- услуги агронома
- Регионы обслуживания
- Москва, Подольск и Троицк
- Адрес
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поселение Краснопахорское, дер. Красная Пахра, д. 140 (Калужское шоссе, 42 км)
142150 Москва
Россия
+7-4956645234 gardensdream.ru
Законное владение
Москва, поселение Краснопахорское, дер. Красная Пахра, д. 140 (Калужское шоссе, 42 км)