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Garden&#39;s Dream
Озеленители Москва
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Посадка крупномеров в КП “Гайд Парк”, Garden's Dream Garden's Dream
    Посадка крупномеров в КП “Гайд Парк”, Garden's Dream Garden's Dream
    Посадка крупномеров в КП “Гайд Парк”, Garden's Dream Garden's Dream
    +2
    Посадка крупномеров в КП “Гайд Парк”

    Ландшафтная компания Garden’s Dream:

    • услуги садовника,
    • уход за садом,
    • ландшафтный дизайн,
    • озеленение,
    • благоустройство в Новой Москве.
    Услуги
    • ландшафтный дизайн
    • услуги садовника
    • озеленение
    • посадка деревьев
    • услуги агронома
    Регионы обслуживания
    Москва, Подольск и Троицк
    Адрес
    поселение Краснопахорское, дер. Красная Пахра, д. 140 (Калужское шоссе, 42 км)
    142150 Москва
    Россия
    +7-4956645234 gardensdream.ru
    Законное владение

    Москва, поселение Краснопахорское, дер. Красная Пахра, д. 140 (Калужское шоссе, 42 км)

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