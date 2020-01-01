Современный ремонт квартиры в Москве: сколько он стоит

Из чего складывается итоговая сумма ремонта? Почему она чаще всего выше, чем кажется? Как сэкономить и при этом получить достойный интерьер? В нашей новой статье мы постараемся ответить на эти и другие вопросы по поводу бюджета на…

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