Мы создаем дизайн проекты жилых и коммерческих помещений. Воплощая Ваши мечты в реальность, проектируем функциональные и современные пространства. Индивидуальный подход, профессионализм и любовь к своей работе - наши главные составляющие в создании дизайн проектов. Многолетняя практика и опыт работы за рубежом.
- Услуги
- дизайн интерьера дома
- дизайн проект квартиры
- дизайн проект кафе
- дизайн проект ресторана
- дизайн проект офиса
- дизайн проект интерьера коммерческих помещений
- визуализация помещений
- Interior Design
- 3d visualization
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- Регионы обслуживания
- Ukraine и Europe
- Адрес
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Молодежная 6
09100 Белая Церковь
Украина
+380-662097366 designarea.com.ua
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Украина, 09100, г. Белая Церковь, ул. Молодежная 6