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aesthetic
Дизайнеры Киев
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    Мы создадим для Вас индивидуальное пространство, которое будет Вас вдохновлять на высокие достижения и быть победителями по жизни. Сформируем окружение таким, куда захочется возвращаться и наслаждаться ежедневно. Создаем архитектурные проекты: жилые дома, виллы, замки, храмы, коттеджные городки, многоэтажки, дизайн фасадов.Проектирование дизайна интерьера в любых стилях с полным пакетом чертежей для строительства и ремонта, а так же качественные и реалистичные визуализации, благодаря которым вы сможете наглядно увидеть итог, к которому придете.


    Услуги
    • дизайн проект
    • визуализация
    • эскиз проект
    • архитектурный проект
    • планировочное решение
    Регионы обслуживания
    • Украина
    • Россия
    • Европа
    • Америка и другие страны
    • Киев
    Адрес
    саксаганского 24
    03134 Киев
    Украина
    +380-953580622 aesthetic.fun
    Законное владение

    г. Киев, Украина

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