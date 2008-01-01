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Fashion Interior
Дизайнеры интерьера Киев
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира в современном стиле в ЖК "Династия", Fashion Interior Fashion Interior Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    Квартира в современном стиле в ЖК "Династия", Fashion Interior Fashion Interior Гостиная в стиле минимализм
    Квартира в современном стиле в ЖК "Династия", Fashion Interior Fashion Interior Гостиная в стиле минимализм
    +14
    Квартира в современном стиле в ЖК "Династия"
    Аутентичные 117 м2 в ЖК "Лесная сказка", г. Киев., Fashion Interior Fashion Interior Гостиная в стиле лофт Белый
    Аутентичные 117 м2 в ЖК "Лесная сказка", г. Киев., Fashion Interior Fashion Interior Кухня в стиле лофт
    Аутентичные 117 м2 в ЖК "Лесная сказка", г. Киев., Fashion Interior Fashion Interior Гостиная в стиле лофт
    +6
    Аутентичные 117 м2 в ЖК "Лесная сказка", г. Киев.

    Наша студия дизайна начала свой путь в 2008 году в городе Харькове, с 2014 года главный офис компании Находится в Киеве. Но уже сейчас мы имеем опыт реализации проектов и далеко за пределами Украины. C 2019 года выходим на рынок Грузии.

    Наши контакты:

    Киев: +38 044 232 08 49 ; +38 097 073 09 30

    http://fashioninterior.com.ua

    Батуми: +995 571 132 215

    http://fashioninterior.com.ge

    E-mail: office@fashioninterior.com.ua



    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • авторский надзор
    • Реализация проекта под ключ
    • Разработка дизайн проекта
    • Разработка планировочных решений
    Регионы обслуживания
    • Киев
    • Харьков
    • территория Украины
    • Батуми
    Адрес
    Златоустовская, 50
    01135 Киев
    Украина
    +380-970730930 fashioninterior.com.ua
    Законное владение


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