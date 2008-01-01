Наша студия дизайна начала свой путь в 2008 году в городе Харькове, с 2014 года главный офис компании Находится в Киеве. Но уже сейчас мы имеем опыт реализации проектов и далеко за пределами Украины. C 2019 года выходим на рынок Грузии.
Наши контакты:
Киев: +38 044 232 08 49 ; +38 097 073 09 30
http://fashioninterior.com.ua
Батуми: +995 571 132 215
http://fashioninterior.com.ge
E-mail: office@fashioninterior.com.ua
- Услуги
- Дизайн интерьера
- авторский надзор
- Реализация проекта под ключ
- Разработка дизайн проекта
- Разработка планировочных решений
- Регионы обслуживания
- Киев
- Харьков
- территория Украины
- Батуми
- Адрес
-
Златоустовская, 50
01135 Киев
Украина
+380-970730930 fashioninterior.com.ua
Законное владение