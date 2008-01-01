Наша студия дизайна начала свой путь в 2008 году в городе Харькове, с 2014 года главный офис компании Находится в Киеве. Но уже сейчас мы имеем опыт реализации проектов и далеко за пределами Украины. C 2019 года выходим на рынок Грузии.

Наши контакты:

Киев: +38 044 232 08 49 ; +38 097 073 09 30

http://fashioninterior.com.ua

Батуми: +995 571 132 215

http://fashioninterior.com.ge

E-mail: office@fashioninterior.com.ua







