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KA STUDIO
Дизайнеры интерьера Тула
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    Мы создаем интерьеры в различных стилях, но всегда в современном прочтении.

    Специализируемся на квартирах площадью 45-100 м² и загородных домах площадью 100-500 м², а также разрабатываем коммерческие помещения любого назначения. Мы находимся в городе Тула, но сотрудничаем с людьми по всей России, в том числе из Москвы и МО, Калуги, Рязани.

    КА STUDIO - команда специалистов, разделяющих общую философию и принципы. Мы все фанаты своего дела и горим идеей эстетичного, удобного, а главное, доступного интерьера для каждого.


    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Дизайн-проект
    • Авторский надзор
    • Технический надзор
    • Ремонт
    • Комплектация
    • Декорирование
    Регионы обслуживания
    • Тула
    • Тульская область
    • Москва
    • Московская область
    • Калуга
    • Орел
    • Рязань
    Адрес
    Вильямса, 46
    300041 Тула
    Россия
    +7-9534384977 kastudio.design
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