Мы создаем интерьеры в различных стилях, но всегда в современном прочтении.

Специализируемся на квартирах площадью 45-100 м² и загородных домах площадью 100-500 м², а также разрабатываем коммерческие помещения любого назначения. Мы находимся в городе Тула, но сотрудничаем с людьми по всей России, в том числе из Москвы и МО, Калуги, Рязани.

КА STUDIO - команда специалистов, разделяющих общую философию и принципы. Мы все фанаты своего дела и горим идеей эстетичного, удобного, а главное, доступного интерьера для каждого.



