Мы создаем интерьеры в различных стилях, но всегда в современном прочтении.
Специализируемся на квартирах площадью 45-100 м² и загородных домах площадью 100-500 м², а также разрабатываем коммерческие помещения любого назначения. Мы находимся в городе Тула, но сотрудничаем с людьми по всей России, в том числе из Москвы и МО, Калуги, Рязани.
КА STUDIO - команда специалистов, разделяющих общую философию и принципы. Мы все фанаты своего дела и горим идеей эстетичного, удобного, а главное, доступного интерьера для каждого.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Дизайн-проект
- Авторский надзор
- Технический надзор
- Ремонт
- Комплектация
- Декорирование
- Регионы обслуживания
- Тула
- Тульская область
- Москва
- Московская область
- Калуга
- Орел
- Рязань
- Адрес
-
Вильямса, 46
300041 Тула
Россия
+7-9534384977 kastudio.design