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Акация
Мебель и аксессуары Москва
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    • Компания «Акация» работает на рынке создания высококлассных и утонченных интерьеров более 9 лет и за это время нами был реализован ряд уникальных проектов самого высокого уровня.

    Продукция компании «Акация» находится на самой вершине рынка эксклюзивного интерьера ручной работы. Клиенты компании – наиболее требовательная и утонченная часть деловой и политической элиты.

    Команда, состоящая из первоклассных профессионалов, реализует дизайн-проекты квартир и апартаментов, коттеджей, гостиниц и иных жилых/нежилых помещений на высшем уровне.



    Услуги
    Изготовление дизайнерской мебели на заказ
    Регионы обслуживания
    Россия и Москва
    Адрес
    140074 Москва
    Россия
    +7-9164219090 acaciamebel.ru
    Законное владение

    г. Люберцы, ПГТ Томилино

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