Компания «Акация» работает на рынке создания высококлассных и утонченных интерьеров более 9 лет и за это время нами был реализован ряд уникальных проектов самого высокого уровня.

Продукция компании «Акация» находится на самой вершине рынка эксклюзивного интерьера ручной работы. Клиенты компании – наиболее требовательная и утонченная часть деловой и политической элиты.

Команда, состоящая из первоклассных профессионалов, реализует дизайн-проекты квартир и апартаментов, коттеджей, гостиниц и иных жилых/нежилых помещений на высшем уровне.







