Компания «Акация» работает на рынке создания высококлассных и утонченных интерьеров более 9 лет и за это время нами был реализован ряд уникальных проектов самого высокого уровня.
Продукция компании «Акация» находится на самой вершине рынка эксклюзивного интерьера ручной работы. Клиенты компании – наиболее требовательная и утонченная часть деловой и политической элиты.
Команда, состоящая из первоклассных профессионалов, реализует дизайн-проекты квартир и апартаментов, коттеджей, гостиниц и иных жилых/нежилых помещений на высшем уровне.
- Услуги
- Изготовление дизайнерской мебели на заказ
- Регионы обслуживания
- Россия и Москва
- Адрес
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140074 Москва
Россия
+7-9164219090 acaciamebel.ru
Законное владение
г. Люберцы, ПГТ Томилино