Здравствуйте! Меня зовут Валентина Тарасова и я дизайнер интерьера. Это не просто профессия — это мой стиль жизни вот уже на протяжении 15 лет.За это время было выполнено более 300 проектов квартир, загородных домов, офисов, гостиниц, кафе и ресторанов, студий, спортзалов и многих других помещений.Я закончила художественную школу (2 ступени), потом окончила с красным дипломом колледж искусств (г. Стерлитамак) по специальности дизайн среды, затем университет в Магнитогорске — дизайн и начертательная геометрия, параллельно отучилась на сметчика. 8 лет проработала в строительной фирме, причем не просто просидела, а за это время воплотила в жизнь очень много интересных проектов со сложными конструкциями.Я слежу за современными трендами, прекрасно разбираюсь в стилях и полностью погружаюсь в каждый новый проект, стараясь сделать интерьер максимально подходящим для тех людей, что будут в нем находиться.Сейчас у меня есть команда помощников, которая располагается в уютном офисе в городе Стерлитамак. Мы работаем по всей России — современные средства связи позволяют нам забыть о расстояниях и связанных с ними неудобствами.Для нас важно не просто нарисовать красивую картинку, а сделать так, что проект можно будет без труда воплотить в реальность! Поэтому в нашем портфолио мы показываем не только визуализации, но и фотографии ремонта по нашим эскизам.