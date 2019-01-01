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BeSense Studio
Дизайнеры интерьера Львов
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • VINYL, BeSense Studio BeSense Studio Кухня в стиле лофт
    VINYL, BeSense Studio BeSense Studio Гостиная в стиле лофт
    VINYL, BeSense Studio BeSense Studio Спальня в стиле лофт
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    VINYL

    Смысл нашей работы - организовывать комфортное пространство вокруг людей. Создавать дизайн среды, в которой мы находимся большую часть нашего времени.​

    Мы знаем, как идея нужна непосредственно для создания интерьера, и мы знаем, как реализовать эту идею. Каждый интерьер уникален, и это не просто красивые слова, это правда. Окружающая среда создается человеком, а человек - средой. Мы создаем гармонию.​ Элегантная лаконичность форм, тонкое чувство пожеланий клиента, его комфорт - наши незыблемые постулаты.

    Благодаря накопленному многолетнему опыту, тесной коммуникации с заказчиком и самое главное - необузданное желание творить, создавать что-то новое, мы всегда достигаем нужного результата.

    Услуги
    • дизайн интерьера
    • дизайн проект
    • подбор материалов
    • управление проектами
    • авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Проекты по всему миру. Авторский надзор во Львове и Киеве.
    Адрес
    79000 Львов
    Украина
    +380-957659121 www.besense.studio

    Отзыв

    VisEngine Digital Solutions VisEngine Digital Solutions
    Passionate and professional. BeSence team will offer you the best cutting-edge interior design ideas and a deep expertise.
    больше 2 лет назад
    Дата проекта: Август 2019
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