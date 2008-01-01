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СТУДИЯ ДИЗАЙНА 2DECO
Дизайнеры интерьера Москва
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    • Студия 2DECO основана в 2008 году.

      Мы разрабатываем и воплощаем в жизнь функциональные ипростые для восприятия дизайны интерьеров, основываясь на Ваших стилистических пристрастиях и фантазиях   

    Мы подробно изучаем пожелания наших заказчиков, и разрабатываем психологически и эмоционально подходящийинтерьер именно Вам.   

    Над Вашим проектом будет работать команда профессионалов, состоящая из специалистов высшего уровня, любящих свою профессию.   

    Мы разработаем для Вас не просто дизайн интерьера, а заряд положительных эмоций на долгие годы!   

    Помимо разработки дизайн-проекта, наша бригада строителей сможет его реализовать качественно и точно в срок. Вам не придется искать непроверенных строителей с сомнительным качеством работ и постоянно растущей сметой!   

    Мы заинтересованы в качественной реализации наших проектов!Каждый наш заказчик – это наша визитная карточка!   

    Мы работаем по договору, с точно обозначенными сроками и этапами всех отделочных работ.

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    ул. Нагорная, д.4
    142190 Москва
    Россия
    +7-9653306022 www.2deco.ru
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