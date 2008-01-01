Студия 2DECO основана в 2008 году.

Мы разрабатываем и воплощаем в жизнь функциональные ипростые для восприятия дизайны интерьеров, основываясь на Ваших стилистических пристрастиях и фантазиях

Мы подробно изучаем пожелания наших заказчиков, и разрабатываем психологически и эмоционально подходящийинтерьер именно Вам.

Над Вашим проектом будет работать команда профессионалов, состоящая из специалистов высшего уровня, любящих свою профессию.

Мы разработаем для Вас не просто дизайн интерьера, а заряд положительных эмоций на долгие годы!

Помимо разработки дизайн-проекта, наша бригада строителей сможет его реализовать качественно и точно в срок. Вам не придется искать непроверенных строителей с сомнительным качеством работ и постоянно растущей сметой!

Мы заинтересованы в качественной реализации наших проектов!Каждый наш заказчик – это наша визитная карточка!

Мы работаем по договору, с точно обозначенными сроками и этапами всех отделочных работ.