Студия 2DECO основана в 2008 году.
Мы разрабатываем и воплощаем в жизнь функциональные ипростые для восприятия дизайны интерьеров, основываясь на Ваших стилистических пристрастиях и фантазиях
Мы подробно изучаем пожелания наших заказчиков, и разрабатываем психологически и эмоционально подходящийинтерьер именно Вам.
Над Вашим проектом будет работать команда профессионалов, состоящая из специалистов высшего уровня, любящих свою профессию.
Мы разработаем для Вас не просто дизайн интерьера, а заряд положительных эмоций на долгие годы!
Помимо разработки дизайн-проекта, наша бригада строителей сможет его реализовать качественно и точно в срок. Вам не придется искать непроверенных строителей с сомнительным качеством работ и постоянно растущей сметой!
Мы заинтересованы в качественной реализации наших проектов!Каждый наш заказчик – это наша визитная карточка!
Мы работаем по договору, с точно обозначенными сроками и этапами всех отделочных работ.
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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ул. Нагорная, д.4
142190 Москва
Россия
+7-9653306022 www.2deco.ru