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Московские загородные дома
Строители Москва
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    Московские загородные дома – это прежде всего люди! Проектировщики, дизайнеры и строители, которых связывает профессионализм, творческий подход к работе и желание создавать качественные, красивые и комфортные для жизни дома.​Мы всегда устремлены вперёд к личностному самосовершенствованию, поэтому в курсе новинок и модных тенденций на строительном рынке. Это позволяет при проектировании и строительстве предложить лучшие варианты для реализации вашего дома!​Мы полностью берем ответственность за свою деятельность и дорожим репутацией. Нам важно чтобы клиенты остались довольными нашей работой и рекомендовали нас знакомым!

    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Адрес
    Аптекарский переулок, дом 1
    105066 Москва
    Россия
    +7-9852201948 www.moszagdom.ru
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