МЫ - ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕТАЛАНТЛИВЫХ И ОПЫТНЫХ ДИЗАЙНЕРОВ, АРХИТЕКТОРОВ, ДЕКОРАТОРОВ И ДРУГИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПОДХОДОМ К РАЗРАБОТКЕ ИНТЕРЬЕРОВ
Студия дизайна и архитектуры «Davydov Studio» специализируется на разработке дизайна интерьера жилых и общественных помещений и ремонте под ключ, архитектурном проектировании загородных домов и их строительстве. Мы внимательно относимся к оценке бюджета реализации проекта на этапе его разработки, оценивая все будущие издержки, формируя понятный алгоритм расходования средств. Наш дизайн интерьера - это не только уют и удобство, возникающие из тысячи продуманных мелочей, это ещё и поиск единственного подходящего варианта обустройства пространства из бесчисленных множеств
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Интерьер
- Архитектура
- интерьер дома
- интерьер квартиры
- дизайн ресторана
- интерьер ресторана
- Адрес
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Чистопольская 61 б
интерьер Ин
Россия
+7-9520308990 www.instagram.com/davydov_studio