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Davydov Studio
Дизайнеры интерьера Ин
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    • МЫ - ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕТАЛАНТЛИВЫХ И ОПЫТНЫХ ДИЗАЙНЕРОВ, АРХИТЕКТОРОВ, ДЕКОРАТОРОВ И ДРУГИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПОДХОДОМ К РАЗРАБОТКЕ ИНТЕРЬЕРОВ

    Студия дизайна и архитектуры «Davydov Studio» специализируется на разработке дизайна интерьера жилых и общественных помещений и ремонте под ключ, архитектурном проектировании загородных домов и их строительстве. Мы внимательно относимся к оценке бюджета реализации проекта на этапе его разработки, оценивая все будущие издержки, формируя понятный алгоритм расходования средств. Наш дизайн интерьера - это не только уют и удобство, возникающие из тысячи продуманных мелочей, это ещё и поиск единственного подходящего варианта обустройства пространства из бесчисленных множеств



    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Интерьер
    • Архитектура
    • интерьер дома
    • интерьер квартиры
    • дизайн ресторана
    • интерьер ресторана
    Адрес
    Чистопольская 61 б
    интерьер Ин
    Россия
    +7-9520308990 www.instagram.com/davydov_studio

    Отзыв

    Atelier Mebel
    около 2 лет назад
    Алексей Алексеевич
    больше 2 лет назад
    Davydov Studio
    около 2 лет назад
    Показать все отзывы – 5
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