Студия интерьерного дизайна и ремонта.Компания Exclusive Home занимается дизайн-проектами и отделочными работами элитной недвижимости на территории России и за границей. Наши объекты можно посетить в Санкт-Петербурге, Москве, Праге и Нью-Йорке.
- Услуги
- Дизайн интерьеров
- ремонтно-отделочные работы
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Москва
- Екатеринбург
- Казань
- Чехия
- Германия
- Америка
- ОАЭ.
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- Адрес
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Никольская 4
190068 Санкт-Петербург
Россия
+7-9111973012 Disign-exclusive.com