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Exclusive Home
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
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Отзыв (4)
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    • Студия интерьерного дизайна и ремонта.Компания Exclusive Home занимается дизайн-проектами и отделочными работами элитной недвижимости на территории России и за границей. Наши объекты можно посетить в Санкт-Петербурге, Москве, Праге и Нью-Йорке.

    Услуги
    • Дизайн интерьеров
    • ремонтно-отделочные работы
    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Москва
    • Екатеринбург
    • Казань
    • Чехия
    • Германия
    • Америка
    • ОАЭ.
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    Адрес
    Никольская 4
    190068 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9111973012 Disign-exclusive.com

    Отзыв

    Tracey B
    Приятно работать с главным дизайнером компании, и мы с ним работали вместе с Валерием. план моего таунхауса в жилом сообществе Кантеле, который он рисовал, был замечательным, вся концепция дизайна стоила 600 тысяч рублей. Я хотел, чтобы все комнаты были разных стилей и разных цветов: офис, комната отдыха, кухня, коридор. Мы хотели иметь настенную роспись в гостиной, но Валерий уговорил нас, потому что это не современно. Вместо этого он предложил другие решения, которые мы приняли. Мы закончили репарацию месяц назад. Я думаю, что у нас будет роскошный дом, это точно.
    больше 3 лет назад
    Вячеслав Мышкин
    Хотели чего-то необычного и нестандартного. Эту компанию нашли по совету знакомых, делают эксклюзивные ремонты, но и цена соответствующая. По результату даже не ожидали, что может быть так. У нас квартира в "Доме на Малом". Были у соседей, так у некоторых как в музее, сесть на стул страшно (шутка). У нас получилось намного лучше, красиво, рационально, но при этом уютно. Все детали на своих местах. Компания справилась на отлично, свои деньги отработали полностью.
    больше 3 лет назад
    Ярослав Нечайный
    Ремонт уже делали раньше, поэтому уже знаем что к чему и на что нужно обратить больше внимания. В этот раз обратились в эксклюзив хоум. Упрекнуть их мне не в чем. Квартира у нас на МФК Крестовский, 12. У всех сотрудников большой опыт. И они учли все наши пожелания. Проект сделали быстро, все изменения делали. По результату претензий нет, получилось хорошо и без мороки
    больше 3 лет назад
    Показать все отзывы – 4
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