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diz-a-viz
Дизайнеры интерьера Нижний Новгород
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    Студия дизайна “DIZ-A-VIZ” это прежде всего творческий коллектив, объединивший в себе группу единомышленников. Поэтому при работе над проектом работа ведётся всем коллективом вместе, что делает проект интересным, уникальным и технически грамотным, а Ваш выбор на нашей студии абсолютно обоснованным. Мы также всегда следим за последними тенденциями в области дизайна интерьера, посещаем различные выставки и семинары, что позволяет нам быть профессионально подкованными во всех отраслях.

    Услуги
    Дизайн интерьера и Декорирование
    Регионы обслуживания
    • Нижний Новгород
    • Нижегородская область
    Адрес
    Казанское шоссе 18
    603163 Нижний Новгород
    Россия
    +7-9200002966 www.diz-a-viz.ru
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