Ремонт квартир под ключ с гарантией 3 года (прописано в договоре)! Наш телефон: +7 (495) 128-72-32. Москва, улица Маши Порываевой 7сА.
Email hi@iconinteriors.ru
Ремонт квартиры: пакет Базовый. Входит:
- демонтажные работы;
- шпатлёвка, обработка грунтовкой и покраска потолка;
- выравнивание углов помещений под 90 градусов;
- шпатлёвка стен и обработка грунтовкой;
- установка розеток, разводка электросети, добавление электроточек;поклейка новых обоев;
- монтаж нового линолеума, ламината;
- установка дверей, плинтусов, дополнительных аксессуаров;
- монтаж натяжных потолков;
- вывоз мусора и генеральная уборка.
Ремонт по дизайн-проекту 16 тысяч ₽/м² + черновые/чистовые в Москве/области и Петербурге; дизайн-проект 4 тыс ₽/м²
Почему мы?:
- Официальный договор с фиксированными сроками и графиком работ.
- Приступаем к работам через 24 часа после подписания договора.
- Оплата производится только по факту выполненных работ.
- Соблюдаем Закон “Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области”.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Ремонт
- Ремонт квартир
- Ремонт помещений
- Ремонт офисов
- Дизайн-проект
- Регионы обслуживания
- Москва, Moscow и Россия
- Адрес
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Маши Порываевой 7 стр. А
101000 Moscow, Россия
Россия
+7-4951287232 IconInteriors.ru