Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Бюро интерьеров ICON INTERIORS
Переделка и ремонт Moscow, Россия
Обзор 10Проекты (10) 0Книги идей (0)
Отзыв (3)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Светлая семейная квартира с синими акцентами 80 м², Бюро интерьеров ICON INTERIORS Бюро интерьеров ICON INTERIORS Гостиная в скандинавском стиле
    Светлая семейная квартира с синими акцентами 80 м², Бюро интерьеров ICON INTERIORS Бюро интерьеров ICON INTERIORS Кухня в скандинавском стиле
    Светлая семейная квартира с синими акцентами 80 м², Бюро интерьеров ICON INTERIORS Бюро интерьеров ICON INTERIORS Гостиная в скандинавском стиле
    +15
    Светлая семейная квартира с синими акцентами 80 м²
    Ремонт четырехкомнатной квартиры для семьи с тремя детьми 120 м² в ЖК Лефортово парк, Бюро интерьеров ICON INTERIORS Бюро интерьеров ICON INTERIORS Гостиная в стиле минимализм
    Ремонт четырехкомнатной квартиры для семьи с тремя детьми 120 м² в ЖК Лефортово парк, Бюро интерьеров ICON INTERIORS Бюро интерьеров ICON INTERIORS Кухня в стиле минимализм
    Ремонт четырехкомнатной квартиры для семьи с тремя детьми 120 м² в ЖК Лефортово парк, Бюро интерьеров ICON INTERIORS Бюро интерьеров ICON INTERIORS Кухня в стиле минимализм
    +33
    Ремонт четырехкомнатной квартиры для семьи с тремя детьми 120 м² в ЖК Лефортово парк
    Ремонт четырехкомнатной квартиры 200 м², Бюро интерьеров ICON INTERIORS Бюро интерьеров ICON INTERIORS Гостиная в стиле лофт
    Ремонт четырехкомнатной квартиры 200 м², Бюро интерьеров ICON INTERIORS Бюро интерьеров ICON INTERIORS Столовая комната в стиле лофт
    Ремонт четырехкомнатной квартиры 200 м², Бюро интерьеров ICON INTERIORS Бюро интерьеров ICON INTERIORS Гостиная в стиле лофт
    +16
    Ремонт четырехкомнатной квартиры 200 м²
    Трехкомнатная квартира 114 м² для семьи с ребенком, Бюро интерьеров ICON INTERIORS Бюро интерьеров ICON INTERIORS Гостиная в скандинавском стиле
    Трехкомнатная квартира 114 м² для семьи с ребенком, Бюро интерьеров ICON INTERIORS Бюро интерьеров ICON INTERIORS Кухня в скандинавском стиле
    Трехкомнатная квартира 114 м² для семьи с ребенком, Бюро интерьеров ICON INTERIORS Бюро интерьеров ICON INTERIORS Кухня в скандинавском стиле
    +23
    Трехкомнатная квартира 114 м² для семьи с ребенком
    Дизайн и ремонт квартиры-студии в стиле лофт 50 м², Бюро интерьеров ICON INTERIORS Бюро интерьеров ICON INTERIORS Кухня в стиле лофт
    Дизайн и ремонт квартиры-студии в стиле лофт 50 м², Бюро интерьеров ICON INTERIORS Бюро интерьеров ICON INTERIORS Кухня в стиле лофт
    Дизайн и ремонт квартиры-студии в стиле лофт 50 м², Бюро интерьеров ICON INTERIORS Бюро интерьеров ICON INTERIORS Кухня в стиле лофт
    +15
    Дизайн и ремонт квартиры-студии в стиле лофт 50 м²
    Дизайн проект квартиры в стиле современная классика 130 м², Бюро интерьеров ICON INTERIORS Бюро интерьеров ICON INTERIORS Кухня в классическом стиле
    Дизайн проект квартиры в стиле современная классика 130 м², Бюро интерьеров ICON INTERIORS Бюро интерьеров ICON INTERIORS Кухня в классическом стиле
    Дизайн проект квартиры в стиле современная классика 130 м², Бюро интерьеров ICON INTERIORS Бюро интерьеров ICON INTERIORS Гостиная в классическом стиле
    +28
    Дизайн проект квартиры в стиле современная классика 130 м²
    Показать все 10 проекты

    Ремонт квартир под ключ с гарантией 3 года (прописано в договоре)! Наш телефон: +7 (495) 128-72-32. Москва, улица Маши Порываевой 7сА.

    Email hi@iconinteriors.ru

    Ремонт квартиры: пакет Базовый. Входит:

    • демонтажные работы;
    • шпатлёвка, обработка грунтовкой и покраска потолка;
    • выравнивание углов помещений под 90 градусов;
    • шпатлёвка стен и обработка грунтовкой;
    • установка розеток, разводка электросети, добавление электроточек;поклейка новых обоев;
    • монтаж нового линолеума, ламината;
    • установка дверей, плинтусов, дополнительных аксессуаров;
    • монтаж натяжных потолков;
    • вывоз мусора и генеральная уборка.

    Ремонт по дизайн-проекту 16 тысяч ₽/м² + черновые/чистовые в Москве/области и Петербурге; дизайн-проект 4 тыс ₽/м²

    Почему мы?:

    1. Официальный договор с фиксированными сроками и графиком работ.
    2. Приступаем к работам через 24 часа после подписания договора.
    3. Оплата производится только по факту выполненных работ.
    4. Соблюдаем Закон “Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области”.
    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Ремонт
    • Ремонт квартир
    • Ремонт помещений
    • Ремонт офисов
    • Дизайн-проект
    Регионы обслуживания
    Москва, Moscow и Россия
    Адрес
    Маши Порываевой 7 стр. А
    101000 Moscow, Россия
    Россия
    +7-4951287232 IconInteriors.ru

    Отзыв

    Дизайнер Алина Лютая Дизайнер Алина Лютая
    Я как дизайнер интерьера сотрудничала с Icon для реализации одного из проектов под ключ для моих клиентов. Все прошло без запинки, профессиональные мастера-отделочники, грамотная логистика, качественное исполнение!
    около 1 года назад
    Дата проекта: Июль 2021
    Редактировать
    Karina — HOMIFY RU Karina — HOMIFY RU
    Прекрасная команда специалистов, помогали во всем от А до Я! Успешно реализовали ремонт в квартире для нас с мужем и наших родителей. Всем все понравилось. Ремонт длился 4 месяца, дизайн-проект делали еще 2 месяца для квартиры площадью 125 квадратных метров. Очень рады, что обратились к вам!
    около 1 года назад
    Дата проекта: Февраль 2021
    Редактировать
    J S J S
    Заказывали дизайн-проект и ремонт под ключ нашей большой трехкомнатной квартиры. Дизайнеры помогли выбрать стиль, цвета, всю мебель. В итоге через 5 месяцев въехали в квартиру мечты!! Очень благодарны! Юля и Артем.
    около 1 года назад
    Дата проекта: Апрель 2021
    Редактировать
    Показать все отзывы – 3

    Последние упоминания редакторами homify

      Add SEO element