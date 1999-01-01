О себе… Архитектор– дизайнер интерьеров с высшим архитектурным образованием НГАСУ Новосибирск (выпуск 1999г., присуждена квалификация архитектор), за плечами: опыт работы в МЭРИИ г. Новосибирска в Отделе Ген.плана, имеется практика работы дизайнера мебельного производства на одной из лучших фабрик Новосибирска, архитектурно- дизайнерской организации дизайнером интерьеров, и на сегодняшний момент- 8 лет частной практики проектирования и реализации дизайна интерьеров жилых и общественных помещений. Наибольшее удовольствие получаю от работы с Заказчиками над жилыми помещениями, интересно проектировать в любом стиле, очень радуюсь необычным задачам и нетривиальным пожеланиям клиента, так как это обстоятельство и лишает дизайн интерьера шаблонности! В каждом проекте я стремлюсь создать неповторимый и эстетичный, а главное практичный дизайн интерьера, который выполнен по всем СНИПам и ГОСТам, согласуем в Гос.Органах Новосибирска и впоследствии осуществим на строительной площадке. Для меня очень важно, чтобы на выходе дизайн-проект интерьера полностью отвечал вкусам, желаниям и потребностям самого Заказчика, стремлюсь подобрать наилучший вариант для клиента исходя из его запланированного бюджета. И главное, делаю - как для себя.

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