Мастерская, где старым американским паллетам дается новая жизнь, где они превращаются в предметы мебели и декора. Главное достоинство мебели из паллет - возможность перепроизводства, так как не приходится рубить и обрабатывать новые и новые деревья. Это, хоть и неболшая, но забота о нашей планете и о природе, частью которой являемся и мы с вами! Второе и не маловажное достоинство - экономичность, так как мебель из паллет не стоит баснословных денег и здорово экономит бюджет! Третье - это оригинальность предметов мебели и мода на все экологиченое! Надеемся что эта дань моде останется на долгое время и станет классикой.
- Услуги
- Производство кроватей
- диванов
- кресел. Полок для вина книг. Кухонные полки с крючками для чашек и полочкой для специй. Вешалки для одежды.
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область. Возможны выезды в другие
- Адрес
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127238 Москва
Россия
+7-9265543893 instagram.com/11__reasons