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11 Reasons
Мебель и аксессуары Москва
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Проекты

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    • Вешалка для одежды, 11 Reasons 11 Reasons Прихожая, коридор и лестницыПолки и комоды
    Вешалка для одежды, 11 Reasons 11 Reasons Прихожая, коридор и лестницыПолки и комоды
    Вешалка для одежды, 11 Reasons 11 Reasons ГардеробнаяХранение
    Вешалка для одежды
    Полка для вина, 11 Reasons 11 Reasons КухняШкафы и полки
    Полка для вина, 11 Reasons 11 Reasons КухняШкафы и полки
    Полка для вина, 11 Reasons 11 Reasons КухняШкафы и полки
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    Полка для вина
    Полка для книг , 11 Reasons 11 Reasons ГостинаяПолки
    Полка для книг , 11 Reasons 11 Reasons ГостинаяПолки
    Полка для книг

    Мастерская, где старым американским паллетам дается новая жизнь, где они превращаются в предметы мебели и декора. Главное достоинство мебели из паллет - возможность перепроизводства, так как не приходится рубить и обрабатывать новые и новые деревья. Это, хоть и неболшая, но забота о нашей планете и о природе, частью которой являемся и мы с вами! Второе и не маловажное достоинство - экономичность, так как мебель из паллет не стоит баснословных денег и здорово экономит бюджет! Третье - это оригинальность предметов мебели и мода на все экологиченое!  Надеемся что эта дань моде останется на долгое время и станет классикой. 

    Услуги
    • Производство кроватей
    • диванов
    • кресел. Полок для вина книг. Кухонные полки с крючками для чашек и полочкой для специй. Вешалки для одежды.
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область. Возможны выезды в другие
    Адрес
    127238 Москва
    Россия
    +7-9265543893 instagram.com/11__reasons
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