Мастерская, где старым американским паллетам дается новая жизнь, где они превращаются в предметы мебели и декора. Главное достоинство мебели из паллет - возможность перепроизводства, так как не приходится рубить и обрабатывать новые и новые деревья. Это, хоть и неболшая, но забота о нашей планете и о природе, частью которой являемся и мы с вами! Второе и не маловажное достоинство - экономичность, так как мебель из паллет не стоит баснословных денег и здорово экономит бюджет! Третье - это оригинальность предметов мебели и мода на все экологиченое! Надеемся что эта дань моде останется на долгое время и станет классикой.