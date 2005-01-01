Мы занимаемся проектированием полного комплекса, строительством и отделкой: загородных домов, частных интерьеров, а также выступаем в качестве Генпроектировщика в работе над коммерческими объектами.
Общий принцип нашей работы хорошо характеризует высказывание Дитера Рамса (Dieter Rams): "Хороший дизайн — это как можно меньше дизайна"
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- дизайн интерьеров
- инженерное проектирование
- разработка мебели и наполнения
- строительство и отделочные работы
- Регионы обслуживания
- St. Petersburg, russia и Санкт-Петербург
- Адрес
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Лахтинский пр-т, 119
197229 Санкт-Петербург
Россия
+7-9219083320 www.de-spb.com
Россия, 197229, Санкт-Петербург, Лахтинский пр-т, 119