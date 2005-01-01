Мы занимаемся проектированием полного комплекса, строительством и отделкой: загородных домов, частных интерьеров, а также выступаем в качестве Генпроектировщика в работе над коммерческими объектами.

Общий принцип нашей работы хорошо характеризует высказывание Дитера Рамса (Dieter Rams): "Хороший дизайн — это как можно меньше дизайна"