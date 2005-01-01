Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
de.studio
Архитекторы Санкт-Петербург
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (3)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • дом в Токсово, de.studio de.studio Дома в скандинавском стиле
    дом в Токсово, de.studio de.studio Дома в скандинавском стиле
    дом в Токсово, de.studio de.studio Дома в скандинавском стиле
    +14
    дом в Токсово

    Мы занимаемся проектированием полного комплекса, строительством и отделкой: загородных домов, частных интерьеров, а также выступаем в качестве Генпроектировщика в работе над коммерческими объектами.

    Общий принцип нашей работы хорошо характеризует высказывание Дитера Рамса (Dieter Rams): "Хороший дизайн — это как можно меньше дизайна"

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • дизайн интерьеров
    • инженерное проектирование
    • разработка мебели и наполнения
    • строительство и отделочные работы
    Регионы обслуживания
    St. Petersburg, russia и Санкт-Петербург
    Адрес
    Лахтинский пр-т, 119
    197229 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9219083320 www.de-spb.com
    Законное владение

    Россия, 197229, Санкт-Петербург, Лахтинский пр-т, 119

    Отзыв

    Alexandra Kayumova
    почти 5 лет назад
    Все в Одном
    больше 4 лет назад
    Safar Dodoboev
    почти 4 года назад
    Показать все отзывы – 3
      Add SEO element