Занимаюсь дизайном интерьеров с 1995 года,после окончания СПВХПА им Штиглица.Являюсь членом Союза Дизайнеров России.Выполняю все стадии дизайн-проекта от обмеров до сдачи объекта "под ключ",включая 3d визуализацию,разработку чертежей,подбор материалов и авторский надзор.
- Услуги
- Выполнение дизайн-проектов
- выполнение чертежей
- подбор материалов
- авторский надзор
- декорирование
- архитектурное проектирование в объеме эскизного проекта.
- Регионы обслуживания
- г. Санкт-Петербург
- "Ленинградская область
- Москва и Московская обл.
- Адрес
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Пионерстроя ,д.10,лит.Б
198206 Санкт-Петербург
Россия
+7-9219746861 www.studiosergeeva.ru
Пионерстроя 10 лит.Б