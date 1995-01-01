Неординарный декор лестницы: верный способ добавить ей красок!

Конструкции лестниц достаточно стандартны и определяются в первую очередь их функцией, но это не повод смирится с безликостью типового сооружения. Различными приемами декора можно придать лестнице и нужный стиль, и яркую индивиду…

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