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Дизайн-студия Сергеевой Надежды
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Частный загородный дом , Дизайн-студия Сергеевой Надежды Дизайн-студия Сергеевой Надежды Бассейн в классическом стиле
    Частный загородный дом , Дизайн-студия Сергеевой Надежды Дизайн-студия Сергеевой Надежды Гостиная в классическом стиле
    Частный загородный дом , Дизайн-студия Сергеевой Надежды Дизайн-студия Сергеевой Надежды Гостиная в классическом стиле
    +8
    Частный загородный дом
    Дом, Дизайн-студия Сергеевой Надежды Дизайн-студия Сергеевой Надежды Гостиная в классическом стиле
    Дом, Дизайн-студия Сергеевой Надежды Дизайн-студия Сергеевой Надежды Гостиная в классическом стиле
    Дом, Дизайн-студия Сергеевой Надежды Дизайн-студия Сергеевой Надежды Столовая комната в классическом стиле
    +4
    Дом

    Занимаюсь дизайном интерьеров с 1995 года,после окончания СПВХПА им Штиглица.Являюсь членом Союза Дизайнеров России.Выполняю все стадии дизайн-проекта от обмеров до сдачи объекта "под ключ",включая 3d визуализацию,разработку чертежей,подбор материалов и авторский надзор.

    Услуги
    • Выполнение дизайн-проектов
    • выполнение чертежей
    • подбор материалов
    • авторский надзор
    • декорирование
    • архитектурное проектирование в объеме эскизного проекта.
    Регионы обслуживания
    • г. Санкт-Петербург
    • "Ленинградская область
    • Москва и Московская обл.
    Адрес
    Пионерстроя ,д.10,лит.Б
    198206 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9219746861 www.studiosergeeva.ru
    Законное владение

    Пионерстроя 10 лит.Б

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