Проектно-строительная компания ПППСТРОЙТРЕСТ выполняет ремонт квартир / строительство домов, коттеджей, бань, саун под ключ, воплощая ваши мечты и идеи в реальность
- КАК МЫ РАБОТАЕМ:
- - договариваемся в удобное для Вас время о БЕСПЛАТНОМ визите специалиста
- - выезд специалиста, оказание необходимой консультации
- - составление сметы, согласование условий, подписание Договора
- - доставка необходимых материалов и выполнение строительных / ремонтных работ
- - Ваш дом / баня / котетдж ГОТОВ ! качественно и в срок
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- Создадим комфортную атмосферу для каждого члена Вашей семьи!
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- Можем провести экскурсию по готовым домам, чтобы Вы убедились в высоком качестве выполняемых нами работ.
- Москва и Московская область
- Услуги
- строительство загородных домов под ключ
- строительство домов и коттеджей
- проектирование домов и коттеджей
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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Проспект Мира 102
41402 Москва
Россия
+7-9166021930 pppstroytrest.ru
Законное владение
Проспект мира, 102