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ППП Стройтрест
Строители Москва
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • Коттедж 287м.кв из клееного бреса, ППП Стройтрест ППП Стройтрест Дома в классическом стиле
    Коттедж 287м.кв из клееного бреса, ППП Стройтрест ППП Стройтрест Гостиная в классическом стиле
    Коттедж 287м.кв из клееного бреса, ППП Стройтрест ППП Стройтрест Гостиная в классическом стиле
    Коттедж 287м.кв из клееного бреса
    Кирпичный дом, ППП Стройтрест ППП Стройтрест Дома в классическом стиле
    Кирпичный дом, ППП Стройтрест ППП Стройтрест Дома в классическом стиле
    Кирпичный дом, ППП Стройтрест ППП Стройтрест Ванная в классическом стиле
    +3
    Кирпичный дом

    Проектно-строительная компания ПППСТРОЙТРЕСТ выполняет ремонт квартир / строительство домов, коттеджей, бань, саун под ключ, воплощая ваши мечты и идеи в реальность 

    • КАК МЫ РАБОТАЕМ: 
    • - договариваемся в удобное для Вас время о БЕСПЛАТНОМ визите специалиста 
    • - выезд специалиста, оказание необходимой консультации 
    • - составление сметы, согласование условий, подписание Договора 
    • - доставка необходимых материалов и выполнение строительных / ремонтных работ 
    • - Ваш дом / баня / котетдж ГОТОВ ! качественно и в срок 
    • Создадим комфортную атмосферу для каждого члена Вашей семьи! 
    • Можем провести экскурсию по готовым домам, чтобы Вы убедились в высоком качестве выполняемых нами работ. 
    • Москва и Московская область


    Услуги
    • строительство загородных домов под ключ
    • строительство домов и коттеджей
    • проектирование домов и коттеджей
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Проспект Мира 102
    41402 Москва
    Россия
    +7-9166021930 pppstroytrest.ru
    Законное владение

    Проспект мира, 102

    Отзыв

    Дмитрий Рапинчук
    почти 4 года назад
    Ганна Любимова
    больше 3 лет назад
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