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Архитектурная студия Chado
Архитекторы Москва
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Отзыв (3)
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Проекты

Новый проект
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    • Загородный дом в Ростовской области, Архитектурная студия Chado Архитектурная студия Chado Дома в скандинавском стиле
    Загородный дом в Ростовской области, Архитектурная студия Chado Архитектурная студия Chado Дома в скандинавском стиле
    Загородный дом в Ростовской области, Архитектурная студия Chado Архитектурная студия Chado Дома в скандинавском стиле
    +13
    Загородный дом в Ростовской области
    Элитный дом в Ростовской области, Архитектурная студия Chado Архитектурная студия Chado Дома в скандинавском стиле
    Элитный дом в Ростовской области, Архитектурная студия Chado Архитектурная студия Chado Дома в скандинавском стиле
    Элитный дом в Ростовской области, Архитектурная студия Chado Архитектурная студия Chado Дома в скандинавском стиле
    +9
    Элитный дом в Ростовской области
    Интерьер квартиры в Москве, Архитектурная студия Chado Архитектурная студия Chado Гостиная в скандинавском стиле
    Интерьер квартиры в Москве, Архитектурная студия Chado Архитектурная студия Chado Гостиная в скандинавском стиле
    Интерьер квартиры в Москве, Архитектурная студия Chado Архитектурная студия Chado Кухня в скандинавском стиле
    +22
    Интерьер квартиры в Москве
    Интерьер салона красоты Dream Beauty Boutique, Архитектурная студия Chado Архитектурная студия Chado Рабочий кабинет в скандинавском стиле Белый
    Интерьер салона красоты Dream Beauty Boutique, Архитектурная студия Chado Архитектурная студия Chado Рабочий кабинет в скандинавском стиле Белый
    Интерьер салона красоты Dream Beauty Boutique, Архитектурная студия Chado Архитектурная студия Chado Рабочий кабинет в скандинавском стиле Белый
    +3
    Интерьер салона красоты Dream Beauty Boutique
    Интерьер офиса сети химчисток в Москве, Архитектурная студия Chado Архитектурная студия Chado Гостиницы в скандинавском стиле Белый
    Интерьер офиса сети химчисток в Москве, Архитектурная студия Chado Архитектурная студия Chado Гостиницы в скандинавском стиле Белый
    Интерьер офиса сети химчисток в Москве, Архитектурная студия Chado Архитектурная студия Chado Гостиницы в скандинавском стиле Белый
    +6
    Интерьер офиса сети химчисток в Москве
    Частный жилой дом, Архитектурная студия Chado Архитектурная студия Chado Дома с террасами Кирпичи Серый
    Частный жилой дом, Архитектурная студия Chado Архитектурная студия Chado Загородные дома Кирпичи Серый
    Частный жилой дом, Архитектурная студия Chado Архитектурная студия Chado Дома с террасами Кирпичи Коричневый
    +7
    Частный жилой дом
    Chado — российская архитектурная студия. Мы занимаемся архитектурным проектированием, ландшафтным дизайном и дизайном интерьеров, воспринимая эти дисциплины как части одного целого. Chado реализует общественные и частные проекты в России и за рубежом. В данный момент мы имеем опыт работы в России, Латвии, Украине, Швейцарии, Казахстане, Эстонии, Черногории, Италии. Представительства студии находятся в пяти российских городах. Наши работы удостоены множества премий и отмечены в СМИ разных стран мира. Честность — главное, на что опирается Chado в своей работе. Этот принцип прямо отражен в нашей архитектуре: она открытая и правдивая, продуманная и взвешенная, она не доминирует над человеком и не подавляет его. Мы с уважением относимся как к декоративным, так и к конструктивным свойствам материалов, и тем самым добиваемся чистоты и пропорциональности каждой детали. Благодаря такому подходу Chado создает комфортную, качественную и красивую архитектуру, которая отвечает своему месту и времени.
    Услуги
    архитектура, интерьер и ландшафт
    Регионы обслуживания
    Москва и Россия
    Адрес
    ул. Пресненская набережная, д.6, с.2, Башня Империя
    123317 Москва
    Россия
    +7-4993978662 chado.pro

    Отзыв

    zdanovich.serjik
    В команде работают профессиональные архитекторы и дизайнеры, советую данную студию.
    22 дня назад
    Дата проекта: Январь 2022
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    ab-design-alphabet
    Очень красивые проекты! Одна из мечт заказать у вас интерьер+архитектура. Делали проект моим друзьям - безумно круто
    больше 1 года назад
    Дата проекта: Сентябрь 2018
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    ne.chainik-1
    студия чадо, прекрасные проекты, отличная реализация. Отдельно хочу выразить благодарность за функционал, дизайнеры на ура знают свою работу.
    больше 1 года назад
    Дата проекта: Май 2019
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