Chado — российская архитектурная студия. Мы занимаемся архитектурным проектированием, ландшафтным дизайном и дизайном интерьеров, воспринимая эти дисциплины как части одного целого. Chado реализует общественные и частные проекты в России и за рубежом. В данный момент мы имеем опыт работы в России, Латвии, Украине, Швейцарии, Казахстане, Эстонии, Черногории, Италии. Представительства студии находятся в пяти российских городах. Наши работы удостоены множества премий и отмечены в СМИ разных стран мира. Честность — главное, на что опирается Chado в своей работе. Этот принцип прямо отражен в нашей архитектуре: она открытая и правдивая, продуманная и взвешенная, она не доминирует над человеком и не подавляет его. Мы с уважением относимся как к декоративным, так и к конструктивным свойствам материалов, и тем самым добиваемся чистоты и пропорциональности каждой детали. Благодаря такому подходу Chado создает комфортную, качественную и красивую архитектуру, которая отвечает своему месту и времени.

Услуги архитектура, интерьер и ландшафт Регионы обслуживания Москва и Россия Адрес ул. Пресненская набережная, д.6, с.2, Башня Империя

123317 Москва

Россия

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