Наша компания предоставляет комплексные услуги по разработке дизайн-проектов жилых интерьеров, коммерческих помещений и общественной среды.
- Мы выполняем только реализуемые проекты, в ходе работы учитываются все технические особенности помещения.
- Дизайнеры - профессионалы с профильным высшим образованием.
- Сотрудничество на договорной основе. Фиксированная стоимость проекта.
- Поэтапная система оплаты дизайн-проекта, гибкая ценовая политика.
- Услуги
- Дизайн частных интерьеров
- Дизайн коммерческих помещений
- Регионы обслуживания
- г. Новосибирск
- остальные регионы – удаленно
- Адрес
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Жуковского, 102
630001 Новосибирск
Россия
+7-9833086456 akantdesign.ru
г. Новосибирск, ул. Жуковского, д. 102, оф. 502