Кухонный остров и полуостров. Какими они могут быть

Кухонный остров и полуостров — это не просто модный тренд в дизайне интерьера. Это полная трансформация образа кухни, какой мы ее знаем. Меняет форму не только сам кухонный гарнитур, но и планировка, композиция и даже отделка, так…

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