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AKANT Design
Дизайнеры интерьера Новосибирск
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Стильная роскошь в ЖК «Бульварный переулок», AKANT Design AKANT Design Столовая комната в эклектичном стиле Мрамор Черный
    Стильная роскошь в ЖК «Бульварный переулок»
    Дом в коттеджном поселке «Серебряный лес», AKANT Design AKANT Design Гостиная в стиле минимализм Мрамор Белый
    Дом в коттеджном поселке «Серебряный лес»
    Квартира на улице Романова, AKANT Design AKANT Design Встроенные кухни Мрамор Черный
    Квартира на улице Романова
    Скандинавский интерьер в ЖК «Оазис», AKANT Design AKANT Design Гостиная в скандинавском стиле Дерево Эффект древесины
    Скандинавский интерьер в ЖК «Оазис»
    Квартира в ЖК «Кларус Парк», AKANT Design AKANT Design Встроенные кухни Дерево Белый
    Квартира в ЖК «Кларус Парк»
    Офисы для Хёрст Шкулёв, AKANT Design AKANT Design Конференц-центры в стиле минимализм Дерево Эффект древесины
    Офисы для Хёрст Шкулёв
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    Наша компания предоставляет комплексные услуги по разработке дизайн-проектов жилых интерьеров, коммерческих помещений и общественной среды.

    • Мы выполняем только реализуемые проекты, в ходе работы учитываются все технические особенности помещения.
    • Дизайнеры - профессионалы с профильным высшим образованием.
    • Сотрудничество на договорной основе. Фиксированная стоимость проекта.
    • Поэтапная система оплаты дизайн-проекта, гибкая ценовая политика.
    Услуги
    • Дизайн частных интерьеров
    • Дизайн коммерческих помещений
    Регионы обслуживания
    • г. Новосибирск
    • остальные регионы – удаленно
    Адрес
    Жуковского, 102
    630001 Новосибирск
    Россия
    +7-9833086456 akantdesign.ru
    Законное владение

    г. Новосибирск, ул. Жуковского, д. 102, оф. 502

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