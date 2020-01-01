Студия Юлии Новосадовой — это творческий коллектив, который объединил архитекторов и дизайнеров с целью создания уникальных интерьеров, соответствующих высоким требованиям к эстетике, комфорту и красоте.Наша специализация — проектирование частных и общественных интерьеров, декорирование, ведение проекта от создания до его реализации.
- Услуги
- проектирование частных и общественных интерьеров
- Регионы обслуживания
- Москва
- Санкт-Петербург
- Новосибирск
- Кемерово
- Алтайский край
- Адрес
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Ольги Жилиной 60
630005 Новосибирск
Россия
+7-9139081020 www.novosadova.com