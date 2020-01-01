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Студия Юлии Новосадовой
Дизайнеры интерьера Новосибирск
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Проекты

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    • квартира в MILK HOUSE, Студия Юлии Новосадовой Студия Юлии Новосадовой Гостиная в классическом стиле Серый
    квартира в MILK HOUSE, Студия Юлии Новосадовой Студия Юлии Новосадовой Гостиная в классическом стиле
    квартира в MILK HOUSE, Студия Юлии Новосадовой Студия Юлии Новосадовой Гостиная в классическом стиле
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    квартира в MILK HOUSE

    Студия Юлии Новосадовой — это творческий коллектив, который объединил архитекторов и дизайнеров с целью создания уникальных интерьеров, соответствующих высоким требованиям к эстетике, комфорту и красоте.Наша специализация — проектирование частных и общественных интерьеров, декорирование, ведение проекта от создания до его реализации.

    Услуги
    проектирование частных и общественных интерьеров
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Новосибирск
    • Кемерово
    • Алтайский край
    Адрес
    Ольги Жилиной 60
    630005 Новосибирск
    Россия
    +7-9139081020 www.novosadova.com
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