Вот уже более 20 лет компания «Галерея» работает исключительно с элитной итальянской мебелью, предлагая клиентам актуальные интерьерные решения. Салоны компании расположены в крупных городах России, а при помощи широкой дилерской сети продукцию можно доставить в любой уголок страны. Все это обеспечивает множество разнообразных идей для обустройства дома и позволяет реализовывать индивидуальные проекты интерьеров любой сложности, ценового диапазона и стилистической направленности.
- Услуги
- Создание дизайн-проектов
- Реставрация
- Доставка
- Замер
- Сборка
- Регионы обслуживания
- Москва, Краснодар и Санкт-Петербург
- Адрес
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г. Химки, Бутаково, д. 4, МТК «Гранд»
129344 Москва
Россия
+7-4951501118 gallereya.ru
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Россия, г. Москва, Искры ул., д. 17А, строение 3, этаж 4, пом 3/4/П