Вот уже более 20 лет компания «Галерея» работает исключительно с элитной итальянской мебелью, предлагая клиентам актуальные интерьерные решения. Салоны компании расположены в крупных городах России, а при помощи широкой дилерской сети продукцию можно доставить в любой уголок страны. Все это обеспечивает множество разнообразных идей для обустройства дома и позволяет реализовывать индивидуальные проекты интерьеров любой сложности, ценового диапазона и стилистической направленности.