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Мебель и аксессуары Москва
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Проекты

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    • Кухня Eva фабрики Arrex — сердце вашего дома, Галерея Галерея КухняКухонная мебель Дерево Желтый
    Кухня Eva фабрики Arrex — сердце вашего дома, Галерея Галерея КухняКухонная мебель Желтый
    Кухня Eva фабрики Arrex — сердце вашего дома, Галерея Галерея КухняКухонная мебель
    Кухня Eva фабрики Arrex — сердце вашего дома
    Кухня Regina фабрики Prestige - функциональность в богатом убранстве , Галерея Галерея КухняКухонная мебель
    Кухня Regina фабрики Prestige - функциональность в богатом убранстве , Галерея Галерея КухняКухонная мебель
    Кухня Regina фабрики Prestige - функциональность в богатом убранстве , Галерея Галерея КухняКухонная мебель
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    Кухня Regina фабрики Prestige - функциональность в богатом убранстве
    Спальня Atelier фабрики Antonelli Moravio — эволюция стиля ⠀, Галерея Галерея Спальная комната Кровати и изголовья Дерево Бежевый
    Спальня Atelier фабрики Antonelli Moravio — эволюция стиля ⠀, Галерея Галерея Спальная комната Кровати и изголовья
    Спальня Atelier фабрики Antonelli Moravio — эволюция стиля ⠀, Галерея Галерея Спальная комната Кровати и изголовья
    Спальня Atelier фабрики Antonelli Moravio — эволюция стиля ⠀

    Вот уже более 20 лет компания «Галерея» работает исключительно с элитной итальянской мебелью, предлагая клиентам актуальные интерьерные решения. Салоны компании расположены в крупных городах России, а при помощи широкой дилерской сети продукцию можно доставить в любой уголок страны. Все это обеспечивает множество разнообразных идей для обустройства дома и позволяет реализовывать индивидуальные проекты интерьеров любой сложности, ценового диапазона и стилистической направленности.

    Услуги
    • Создание дизайн-проектов
    • Реставрация
    • Доставка
    • Замер
    • Сборка
    Регионы обслуживания
    Москва, Краснодар и Санкт-Петербург
    Адрес
    г. Химки, Бутаково, д. 4, МТК «Гранд»
    129344 Москва
    Россия
    +7-4951501118 gallereya.ru
    Законное владение

    Россия, г. Москва, Искры ул., д. 17А, строение 3, этаж 4, пом 3/4/П

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