Studia VI - это команда профессионалов, где каждый занимается любимым делом.
Почему выбирают нас?
- Экономим время заказчика: чем больше проект, тем больше людей трудится над ним, чтобы оправдать доверие заказчика и уложиться в срок.
- Предоставляем скидки на мебель и материалы
- Создаем качественные продуманные до мелочей интерьеры под Ваш образ жизни и в соответствии с Вашими пожеланиями
- Создаем проекты под Ваш бюджет.
Весь коллектив компании работает на результат — на создание яркого, функционального дизайн-проекта квартиры, дома или общественного пространства.
- Услуги
- Планировочное решение
- 3D-визуализация
- Чертежи для строителей
- Комплектация
- Авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург, Москва и Санкт Петербург
- Адрес
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Санкт-Петрбург
000000 Санкт Петербург
Россия
+7-9811033616 www.studia-vi.com