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Studia VI – Студия дизайна интерьера
Дизайнеры интерьера Санкт Петербург
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    • Studia VI - это команда профессионалов, где каждый занимается любимым делом.

    Почему выбирают нас?

    • Экономим время заказчика: чем больше проект, тем больше людей трудится над ним, чтобы оправдать доверие заказчика и уложиться в срок. 
    • Предоставляем скидки на мебель и материалы
    • Создаем качественные продуманные до мелочей интерьеры под Ваш образ жизни и в соответствии с Вашими пожеланиями
    • Создаем проекты под Ваш бюджет.


    Весь коллектив компании работает на результат — на создание яркого, функционального дизайн-проекта квартиры, дома или общественного пространства. 



    Услуги
    • Планировочное решение
    • 3D-визуализация
    • Чертежи для строителей
    • Комплектация
    • Авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург, Москва и Санкт Петербург
    Адрес
    Санкт-Петрбург
    000000 Санкт Петербург
    Россия
    +7-9811033616 www.studia-vi.com
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