Архитектурная студия "ArtDD.club "основана в 2011 году.​Мы проектируем жилые и общественные интерьеры, загородные дома и сопутствующие им сооружения.

Многолетний опыт работы с элитными интерьерами и архитектурными объектами позволяет нам в короткие сроки грамотно решать возникающие вопросы.

Благодаря архитектурному подходу мы создаем функциональное пространство, наделенное цельным художественным образом. Применение натуральных материалов (камень, дерево, металл, стекло, керамика) в наших проектах позволяет сформировать "живую среду".

Ритмы текстур дерева, живопись каменных полотен, поверхности стекла, отражающие дневной свет, создают атмосферу, насыщенную мотивами самой природы. ​К каждому объекту мы относимся как к живой структуре, наделенной уникальной эстетикой. В «диалоге» такой структуры с окружающей средой и личностью заказчика рождается неповторимый стиль, который всегда будет актуален вне зависимости от модных тенденций.