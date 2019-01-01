Архитектурная студия "ArtDD.club "основана в 2011 году.Мы проектируем жилые и общественные интерьеры, загородные дома и сопутствующие им сооружения.
Многолетний опыт работы с элитными интерьерами и архитектурными объектами позволяет нам в короткие сроки грамотно решать возникающие вопросы.
Благодаря архитектурному подходу мы создаем функциональное пространство, наделенное цельным художественным образом. Применение натуральных материалов (камень, дерево, металл, стекло, керамика) в наших проектах позволяет сформировать "живую среду".
Ритмы текстур дерева, живопись каменных полотен, поверхности стекла, отражающие дневной свет, создают атмосферу, насыщенную мотивами самой природы. К каждому объекту мы относимся как к живой структуре, наделенной уникальной эстетикой. В «диалоге» такой структуры с окружающей средой и личностью заказчика рождается неповторимый стиль, который всегда будет актуален вне зависимости от модных тенденций.
- Услуги
- Дизайн проект, Комплектация и Авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петерберг
- Адрес
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190000 Санкт-Петерберг
Россия
+7-9119696585 www.artdd.club