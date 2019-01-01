Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
ArtDD.club
Дизайнеры интерьера Санкт-Петерберг
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Классическая квартира на ул. Кирочная, в г. Санкт-Петербург, 2019г., ArtDD.club ArtDD.club Кухня в классическом стиле
    Классическая квартира на ул. Кирочная, в г. Санкт-Петербург, 2019г., ArtDD.club ArtDD.club Гостиная в классическом стиле
    Классическая квартира на ул. Кирочная, в г. Санкт-Петербург, 2019г., ArtDD.club ArtDD.club Гостиная в классическом стиле
    +7
    Классическая квартира на ул. Кирочная, в г. Санкт-Петербург, 2019г.

    Архитектурная студия  "ArtDD.club "основана в 2011 году.​Мы проектируем жилые и общественные интерьеры, загородные дома и сопутствующие им сооружения.

    Многолетний опыт работы с элитными интерьерами и архитектурными объектами позволяет нам в короткие сроки грамотно решать возникающие вопросы.

    Благодаря архитектурному подходу мы создаем функциональное пространство, наделенное цельным художественным образом. Применение натуральных материалов (камень, дерево, металл, стекло, керамика) в наших проектах позволяет сформировать "живую среду". 

    Ритмы текстур дерева, живопись каменных полотен, поверхности стекла, отражающие дневной свет, создают атмосферу, насыщенную мотивами самой природы. ​К каждому объекту мы относимся как к живой структуре, наделенной уникальной эстетикой.  В  «диалоге» такой структуры с окружающей средой и личностью заказчика рождается неповторимый стиль, который всегда будет актуален вне зависимости от модных тенденций.

    Услуги
    Дизайн проект, Комплектация и Авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петерберг
    Адрес
    190000 Санкт-Петерберг
    Россия
    +7-9119696585 www.artdd.club
      Add SEO element