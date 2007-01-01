Архитектор-дизайнер. В 2008г. закончила архитектурный факультет КГАСУ г.Казани по специальности архитектор-дизайнер. В профессии с 2007 года. Более 300 выполненных объектов, как частных, так и общественных. Публикации в таких изданиях как «Загородный клуб», «Интерьерный», «АД». Мы с командой работаем в любых стилистических направлениях, учитывая все вкусовые предпочтения клиента. За годы работы могу сказать, что нет практически никаких ограничений в создании и реализации проекта, главное чтобы это было конфортно, удобно, надежно и эстетично! Следим за изменениями на строительном и дизайнерском рынке, ежегодно посещаю всероссийские и международные выставки в области дизайна. Посещаем мастер-классы и семинары.