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Дизайн Студия Аиды Собетовой
Дизайнеры интерьера Казань
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • Квартира в жк "АРТСИТИ", г.Казань, Дизайн Студия Аиды Собетовой Дизайн Студия Аиды Собетовой Гостиная в стиле модерн
    Квартира в жк "АРТСИТИ", г.Казань, Дизайн Студия Аиды Собетовой Дизайн Студия Аиды Собетовой Гостиная в стиле модерн
    Квартира в жк "АРТСИТИ", г.Казань, Дизайн Студия Аиды Собетовой Дизайн Студия Аиды Собетовой Столовая комната в стиле модерн
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    Квартира в жк "АРТСИТИ", г.Казань

    Архитектор-дизайнер. В 2008г. закончила архитектурный факультет КГАСУ г.Казани по специальности архитектор-дизайнер.  В профессии  с 2007 года. Более 300 выполненных объектов,  как частных, так и общественных. Публикации в таких изданиях как «Загородный клуб», «Интерьерный», «АД». Мы с командой работаем в любых стилистических направлениях, учитывая все вкусовые предпочтения клиента. За годы работы могу сказать, что нет практически никаких ограничений в создании и реализации проекта, главное чтобы это было конфортно, удобно, надежно и эстетично! Следим за изменениями на строительном и дизайнерском рынке, ежегодно посещаю всероссийские и международные выставки в области дизайна. Посещаем мастер-классы и семинары. 

    Регионы обслуживания
    Казань
    Адрес
    420049 Казань
    Россия
    +7-9625669797

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