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naer interior
Дизайнеры интерьера Киев
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Проекты

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    • С азиатским акцентом , naer interior naer interior Гостиные в эклектичном стиле Медь / Бронза / Латунь Янтарный / Золотой
    С азиатским акцентом , naer interior naer interior Рабочий кабинет в эклектичном стиле Медь / Бронза / Латунь Янтарный / Золотой
    С азиатским акцентом , naer interior naer interior Рабочий кабинет в эклектичном стиле
    +7
    С азиатским акцентом

    Дизайн интерьера - это наш осознанный выбор, то что мы умеем и в чем снова и снова развиваемся. 

    Мы предоставляем полный спектр услуг в проектирование жилого и общественного пространства. Главная цель не только создание интересного проекта, но и его полная реализация. Наш заказчик - тот кто знает чего хочет, он всегда хочет лучшего и открыт новому. Naer - те кто знают как сделать рабочий процесс гармоничным и понятным для заказчика. Мы создаем для Вас индивидуальный, комфортный интерьер вне времени!

    Услуги
    • проектирование дизайна интерьера под ключ
    • ведение авторского надзора
    • полная комплектация проекта
    Регионы обслуживания
    • Дизайн интерьера в Украине и по всему миру
    • Киев
    Адрес
    ул. Васильковская, 1
    01001 Киев
    Украина
    +380-665674778 naer.com.ua
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