Дизайн интерьера - это наш осознанный выбор, то что мы умеем и в чем снова и снова развиваемся.

Мы предоставляем полный спектр услуг в проектирование жилого и общественного пространства. Главная цель не только создание интересного проекта, но и его полная реализация. Наш заказчик - тот кто знает чего хочет, он всегда хочет лучшего и открыт новому. Naer - те кто знают как сделать рабочий процесс гармоничным и понятным для заказчика. Мы создаем для Вас индивидуальный, комфортный интерьер вне времени!