Делаю интерьеры с душой. Ничего лишнего - только уют и функциональность!
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- Визуализация интерьера
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- Дизайн ванной комнаты
- Дизайн гардеробной/кладовой
- Дизайн гостиной
- Дизайн детской спальни
- Дизайн игровой комнаты
- Дизайн интерьера
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- Дизайн кухни
- Дизайн освещения
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- План этажа
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- Подбор мебели
- Проект гардеробной
- Ремонт кухни
- Украшение дома
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- Регионы обслуживания
- Новосибирск и Алтайский край
- Адрес
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Красный проспект
630099 Новосибирск
Россия
+7-9293782155 instagram.com/assoldesign