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Ассоль Уколова
Дизайнеры интерьера Новосибирск
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Проекты

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    • Цены и услуги, Ассоль Уколова Ассоль Уколова
    Цены и услуги
    Уютный лофт, Ассоль Уколова Ассоль Уколова Гостиная в стиле лофт Дерево Черный
    Уютный лофт, Ассоль Уколова Ассоль Уколова Встроенные кухни Дерево Черный
    Уютный лофт, Ассоль Уколова Ассоль Уколова Гостиная в стиле лофт Кирпичи Коричневый
    +1
    Уютный лофт
    Ванная: выбираем цвет, Ассоль Уколова Ассоль Уколова Ванная комната в скандинавском стиле Керамика Серый
    Ванная: выбираем цвет, Ассоль Уколова Ассоль Уколова Ванная комната в скандинавском стиле Керамика Розовый
    Ванная: выбираем цвет
    Детская для девочки с сканинавском стиле, Ассоль Уколова Ассоль Уколова Спальни для девочек Дерево Белый
    Детская для девочки с сканинавском стиле, Ассоль Уколова Ассоль Уколова Спальни для девочек Дерево Розовый
    Детская для девочки с сканинавском стиле
    ЖК Кларус парк, Ассоль Уколова Ассоль Уколова Гостиная в стиле модерн Синий
    ЖК Кларус парк, Ассоль Уколова Ассоль Уколова Гостиная в стиле модерн Белый
    ЖК Кларус парк, Ассоль Уколова Ассоль Уколова Кухня в стиле модерн Белый
    +3
    ЖК Кларус парк
    Спальня для молодой семьи ЖК "Николаевский парк", Ассоль Уколова Ассоль Уколова Спальня в стиле модерн Серый
    Спальня для молодой семьи ЖК "Николаевский парк", Ассоль Уколова Ассоль Уколова Спальня в стиле модерн Серый
    Спальня для молодой семьи ЖК "Николаевский парк", Ассоль Уколова Ассоль Уколова Спальня в стиле модерн Серый
    +2
    Спальня для молодой семьи ЖК "Николаевский парк"
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    Делаю интерьеры с душой. Ничего лишнего - только уют и функциональность!

    Услуги
    • Визуализация интерьера
    • Дизайн лоджии
    • Дизайн ванной комнаты
    • Дизайн гардеробной/кладовой
    • Дизайн гостиной
    • Дизайн детской спальни
    • Дизайн игровой комнаты
    • Дизайн интерьера
    • Дизайн комнаты для малыша
    • Дизайн кухни
    • Дизайн освещения
    • Дизайн прихожей
    • Дизайн спальни
    • Консультация по цвету
    • План дома
    • План этажа
    • Планировка пространства
    • Подбор мебели
    • Проект гардеробной
    • Ремонт кухни
    • Украшение дома
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    Регионы обслуживания
    Новосибирск и Алтайский край
    Адрес
    Красный проспект
    630099 Новосибирск
    Россия
    +7-9293782155 instagram.com/assoldesign
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