Стиль лофт в дизайне интерьера: 30+ фото интерьеров

В нашей новой статье мы расскажем обо всех плюсах и важных характеристиках современного стиля лофт. За последние 10 лет он молниеносно эволюционировал от красно-кирпичных стен и брутального железа до стиля люксового, современного…

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