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idem
Дизайнеры Самара
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    Если переезд сравнивают с пожаром 🔥 то РЕМОНТ можно сравнить с путешествием в дикие джунгли 🐯🌴

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    Мы Ваши экскурсоводы в мире дизайна и ремонта 🤓

    👉 проведем Вас по этому нелегкому пути безопасными тропами 😊

    ✅ Дизайн интерьеров квартир, домов, коттеджей, офисов, ресторанов и кафе.

    ✅ Реализация дизайн-проекта "под ключ" руками опытных строительных бригад.⠀

    ✅ Авторский надзор: выезды на объект для контроля строительных работ на предмет соответствия дизайн-проекту.⠀

    ✅ Комплектация (поиск и закупка отделочных материалов, мебели и освещения по наиболее выгодным ценам). ⠀

    ✅ Разработка и изготовление индивидуальной мебели.


    ✅ Ведем видео обзоры "Тайны о дизайне" о материалах и не только... 


    ✅ Каждую среду и пятницу прямые эфиры с дизайнером-экспертом, задай интересный вопрос - участвуй в розыгрыше призов! 


    ✅ Проводим мастер классы "Сам себе дизайнер"


    ✅ Высокий уровень сервиса и Гарантия на все работы.


    ✅ Для удобной оплаты наличный и безналичный расчет, работаем с кредитными картам

    Услуги
    • Дизайн проект
    • Ремонт под ключ
    • Комплектация материалами
    • Изготовление меб
    Регионы обслуживания
    Самара и Россия
    Адрес
    ул. Владимирская 18
    443030 Самара
    Россия
    +7-9023683500 www.idem-design.ru
    Законное владение

    Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Бочарикова 4а-56

    Отзыв

    Алла Подосинникова
    Нашли по отзывам Оксану и студию idem. Дизайнер Оксана Ильясова, компания idem - грамотно нас проконсультировала. Она чётко указала на многие важные моменты. Электрика, полы, развертки стен, раскладка плитки....и так далее! Я даже и не представляла, что столько всего надо. И слава Богу, что мы обратились к дизайнеру, а то бы настроили)))...Плюс сняли с себя головную боль в подборе бригады отделочников, Оксана устроила нам целый кастинг, предоставила на выбор целых три! В итоге мы остановили свой выбор на бригаде Александра Голуба, отличный руководитель и четко исполнил поставленную перед ним задачу! Вообщем, подведя итог: Дизайнер сделал нам отличный дизайн-проект, учел все наши пожелания, подобрал нам весь материал, укомплектовал нам всю квартиру мебелью и техникой. Всё так идеально? - спросите вы... Конечно же были и косяки и ошибки, но я в восторге от того, как дизайнер и прораб эти ошибки красиво решали и исправляли! Вот это я называю командной работой!!! Для меня важен результат. А результат - супер! Теперь мы довольны новым ремонтом! Рекомендую idem! Спасибо Оксане)
    около 1 года назад
    Санита СЭС
    Заказал дизайн-проект в студии idem ну и соответственно ремонт, комплектацию, мебель и авторский надзор. Четко понимал, чего хочу увидеть в результате, поэтому заказал полный комплект и чертежи и 3D картинки. Все получилось так как я хотел и начали ремонт. Процесс пошел, дизайнер контролировал весь ремонт, так что особо я не хотел вникать в технические вопросы. Мне больше нужен результат. Стоимость меня очень порадовала, потому что дизайнер изначально знала весь бюджет и мы в аккурат в него вписались. Со стороны студии была полная отчетность на всех этапах ремонта, плюс видеоотчеты, они ставят видеокамеры на объектах. Вообщем никаких "трудностей" за весь процесс я не понял). Все прошло отлично, были конечно и ошибки, но Оксана реальный профи и технично их исправила. Спасибо студии дизайна idem и отдельно дизайнеру и руководителю Оксане Ильясовой за отличный ремонт.
    около 1 года назад
    Макс Охотник
    Доброго дня! Я не особый любитель что то писать, но время нынче такое, что без этого ничего не работает! Пишу! Пишу, потому что Оксана - это чудо профессионал с большой буквы! Купил квартиру! А что с ней делать дальше и не знаю)...не строитель я и вообще далек от этого! Но что начинать с плана это я понимаю! Вообщем мне Оксану посоветовал знакомый владелец магазина по продаже дверей, они с Оксаной сотрудничают уже давно. Зашел к ней на сайт, в вк, в инсту - посмотрел...ну вроде красиво всё. Позвонил. Встретились в офисе. И за 20 минут нашей беседы я понял, кому я доверю весь процесс! Я не прогадал! Оксана Ильясова профессиональный дизайнер, отличный руководитель своей студии, которая занимается и процессом ремонта и комплектацией материалов! Вообщем, хотите, чтобы всё было круто! Вам в idem! А я наслаждаюсь своим уютным гнездышком! Спасибо Оксане Ильясовой и всей студии idem!
    больше 1 года назад
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