Если переезд сравнивают с пожаром 🔥 то РЕМОНТ можно сравнить с путешествием в дикие джунгли 🐯🌴
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Мы Ваши экскурсоводы в мире дизайна и ремонта 🤓
👉 проведем Вас по этому нелегкому пути безопасными тропами 😊
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✅ Дизайн интерьеров квартир, домов, коттеджей, офисов, ресторанов и кафе.
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✅ Реализация дизайн-проекта "под ключ" руками опытных строительных бригад.⠀
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✅ Авторский надзор: выезды на объект для контроля строительных работ на предмет соответствия дизайн-проекту.⠀
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✅ Комплектация (поиск и закупка отделочных материалов, мебели и освещения по наиболее выгодным ценам). ⠀
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✅ Разработка и изготовление индивидуальной мебели.
✅ Ведем видео обзоры "Тайны о дизайне" о материалах и не только...
✅ Каждую среду и пятницу прямые эфиры с дизайнером-экспертом, задай интересный вопрос - участвуй в розыгрыше призов!
✅ Проводим мастер классы "Сам себе дизайнер"
✅ Высокий уровень сервиса и Гарантия на все работы.
✅ Для удобной оплаты наличный и безналичный расчет, работаем с кредитными картам
- Услуги
- Дизайн проект
- Ремонт под ключ
- Комплектация материалами
- Изготовление меб
- Регионы обслуживания
- Самара и Россия
- Адрес
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ул. Владимирская 18
443030 Самара
Россия
+7-9023683500 www.idem-design.ru
Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Бочарикова 4а-56