Если переезд сравнивают с пожаром 🔥 то РЕМОНТ можно сравнить с путешествием в дикие джунгли 🐯🌴

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Мы Ваши экскурсоводы в мире дизайна и ремонта 🤓

👉 проведем Вас по этому нелегкому пути безопасными тропами 😊

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✅ Дизайн интерьеров квартир, домов, коттеджей, офисов, ресторанов и кафе.

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✅ Реализация дизайн-проекта "под ключ" руками опытных строительных бригад.⠀

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✅ Авторский надзор: выезды на объект для контроля строительных работ на предмет соответствия дизайн-проекту.⠀

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✅ Комплектация (поиск и закупка отделочных материалов, мебели и освещения по наиболее выгодным ценам). ⠀

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✅ Разработка и изготовление индивидуальной мебели.





✅ Ведем видео обзоры "Тайны о дизайне" о материалах и не только...





✅ Каждую среду и пятницу прямые эфиры с дизайнером-экспертом, задай интересный вопрос - участвуй в розыгрыше призов!





✅ Проводим мастер классы "Сам себе дизайнер"





✅ Высокий уровень сервиса и Гарантия на все работы.





✅ Для удобной оплаты наличный и безналичный расчет, работаем с кредитными картам