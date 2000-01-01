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MOON Home
Дизайнеры интерьера Ростов-На-Дону
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Проекты

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    • Проект "однушки" 35.4 кв.м., MOON Home MOON Home Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Проект "однушки" 35.4 кв.м., MOON Home MOON Home Кухня в стиле минимализм
    Проект "однушки" 35.4 кв.м., MOON Home MOON Home Кухня в стиле минимализм
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    Проект "однушки" 35.4 кв.м.

    MOON Home - это маленькая команда, цель которой – улучшать окружающее пространство.

    Мы создаем функциональный интерьер и комфортную жилую среду. В интерьере ценим не только внешнюю привлекательность, но еще и его соответствие людям, проживающим в нем, ведь дизайн должен дополнять личность человека и быть отражением его характера, взглядов и мыслей.

    Работаем удаленно.

    Страница ВК: https://vk.com/moonhome_interiordesign

    Услуги
    • Планировочные решения
    • Дизайн-концепции (коллажи)
    • Рабочие чертежи (планы и развертки)
    • 3D визуализации
    Регионы обслуживания
    • Ростов-на-Дону
    • Донецк
    • Удаленная работа с другими городами
    Адрес
    344000 Ростов-На-Дону
    Россия
    +7-9899876939
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