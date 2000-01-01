MOON Home - это маленькая команда, цель которой – улучшать окружающее пространство.
Мы создаем функциональный интерьер и комфортную жилую среду. В интерьере ценим не только внешнюю привлекательность, но еще и его соответствие людям, проживающим в нем, ведь дизайн должен дополнять личность человека и быть отражением его характера, взглядов и мыслей.
Работаем удаленно.
Страница ВК: https://vk.com/moonhome_interiordesign
- Услуги
- Планировочные решения
- Дизайн-концепции (коллажи)
- Рабочие чертежи (планы и развертки)
- 3D визуализации
- Регионы обслуживания
- Ростов-на-Дону
- Донецк
- Удаленная работа с другими городами
- Адрес
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344000 Ростов-На-Дону
Россия
+7-9899876939