MOON Home - это маленькая команда, цель которой – улучшать окружающее пространство.

Мы создаем функциональный интерьер и комфортную жилую среду. В интерьере ценим не только внешнюю привлекательность, но еще и его соответствие людям, проживающим в нем, ведь дизайн должен дополнять личность человека и быть отражением его характера, взглядов и мыслей.

Работаем удаленно.

Страница ВК: https://vk.com/moonhome_interiordesign