Архитектурная студия специализирующаяся на частных загородных проектах, преимущественно в традиционном стиле. Нашим самым большим преимуществом является способность слушать, слышать, что вы хотите сказать о своих желаниях для вашего нового дома. Это становится совместным процессом, который улучшается на стадии проектирования, пока мы не убедимся, что все работает.
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- Премия PINWIN – 2013, Победитель конкурса
Лучший экстерьер: загородного дома
- Победитель он-лайн голосования в номинации АрхПроект
- Открытый архитектурный конкурс Красивые дома 2012,
- Премия PINWIN – 2013, Победитель конкурса
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Ильинское шоссе, 4-й километр, с8, посёлок Архангельское
127015 Москва, Россия
Россия
+7-9294864457 sodylev.ru