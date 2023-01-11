Архитектурная студия специализирующаяся на частных загородных проектах, преимущественно в традиционном стиле. Нашим самым большим преимуществом является способность слушать, слышать, что вы хотите сказать о своих желаниях для вашего нового дома. Это становится совместным процессом, который улучшается на стадии проектирования, пока мы не убедимся, что все работает.