Наша основная деятельность - архитектурное проектирование, сопровождение проекта на всех стадиях проектирования и строительства.

Начните планировать свой новый дом вместе с нами!

Наши индивидуальные проекты домов и коттеджей разрабатываются при участии опытных архитекторов, инженеров, конструкторов, дизайнеров. Мы не только создаем индивидуальные проекты одноэтажных домов и многоуровневых коттеджей, но и осуществляет их реализацию.





У нас налажено сотрудничество со строительными и инженерно-монтажными компаниями, дистрибьюторами стройматериалов. Все это позволяет предлагать клиентам проекты индивидуальных жилых домов под ключ.