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Архитектурная студия AM-SEO Евгения Содылева
Архитекторы Москва, Россия
Обзор 41Проекты (41) 3Книги идей (3)
Отзыв (5)
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Проекты

Новый проект
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    • Поселок Екатериновка, №18, Архитектурная студия AM-SEO Евгения Содылева Архитектурная студия AM-SEO Евгения Содылева Загородные дома Камень Белый
    Поселок Екатериновка, №18, Архитектурная студия AM-SEO Евгения Содылева Архитектурная студия AM-SEO Евгения Содылева Дома с террасами Камень Белый
    Поселок Екатериновка, №18, Архитектурная студия AM-SEO Евгения Содылева Архитектурная студия AM-SEO Евгения Содылева Загородные дома Камень Белый
    Поселок Екатериновка, №18
    Элегантная архитектура дома в неоклассическом стиле, Архитектурная студия AM-SEO Евгения Содылева Архитектурная студия AM-SEO Евгения Содылева Вилла Керамика Белый
    Элегантная архитектура дома в неоклассическом стиле, Архитектурная студия AM-SEO Евгения Содылева Архитектурная студия AM-SEO Евгения Содылева Вилла Керамика Белый
    Элегантная архитектура дома в неоклассическом стиле, Архитектурная студия AM-SEO Евгения Содылева Архитектурная студия AM-SEO Евгения Содылева Вилла Керамика Белый
    Элегантная архитектура дома в неоклассическом стиле
    Проект современного загородного дома в классическом стиле, Архитектурная студия AM-SEO Евгения Содылева Архитектурная студия AM-SEO Евгения Содылева Загородные дома Кирпичи Коричневый
    Проект современного загородного дома в классическом стиле, Архитектурная студия AM-SEO Евгения Содылева Архитектурная студия AM-SEO Евгения Содылева Загородные дома Керамика Коричневый
    Проект современного загородного дома в классическом стиле, Архитектурная студия AM-SEO Евгения Содылева Архитектурная студия AM-SEO Евгения Содылева Загородные дома Керамика Коричневый
    Проект современного загородного дома в классическом стиле
    КП Пестово, Московская область, городской округ Мытищи, Архитектурная студия AM-SEO Евгения Содылева Архитектурная студия AM-SEO Евгения Содылева Загородные дома Кирпичи Коричневый
    КП Пестово, Московская область, городской округ Мытищи, Архитектурная студия AM-SEO Евгения Содылева Архитектурная студия AM-SEO Евгения Содылева Вилла Кирпичи Коричневый
    КП Пестово, Московская область, городской округ Мытищи, Архитектурная студия AM-SEO Евгения Содылева Архитектурная студия AM-SEO Евгения Содылева Загородные дома Кирпичи Коричневый
    +1
    КП Пестово, Московская область, городской округ Мытищи
    КП Екатериновка - 49 , Архитектурная студия AM-SEO Евгения Содылева Архитектурная студия AM-SEO Евгения Содылева Вилла Кирпичи Бежевый
    КП Екатериновка - 49 , Архитектурная студия AM-SEO Евгения Содылева Архитектурная студия AM-SEO Евгения Содылева Вилла Кирпичи Бежевый
    КП Екатериновка - 49 , Архитектурная студия AM-SEO Евгения Содылева Архитектурная студия AM-SEO Евгения Содылева Вилла Кирпичи Бежевый
    +2
    КП Екатериновка - 49
    Поселок Екатериновка, №172, Архитектурная студия AM-SEO Евгения Содылева Архитектурная студия AM-SEO Евгения Содылева Загородные дома Кирпичи Бежевый
    Поселок Екатериновка, №172, Архитектурная студия AM-SEO Евгения Содылева Архитектурная студия AM-SEO Евгения Содылева Загородные дома Кирпичи Бежевый
    Поселок Екатериновка, №172, Архитектурная студия AM-SEO Евгения Содылева Архитектурная студия AM-SEO Евгения Содылева Вилла Кирпичи Бежевый
    +1
    Поселок Екатериновка, №172
    Показать все 41 проекты

    Наша основная деятельность - архитектурное проектирование, сопровождение проекта на всех стадиях проектирования и строительства.

    Начните планировать свой новый дом вместе с нами!

    Наши индивидуальные проекты домов и коттеджей разрабатываются при участии опытных архитекторов, инженеров, конструкторов, дизайнеров. Мы не только создаем индивидуальные проекты одноэтажных домов и многоуровневых коттеджей, но и осуществляет их реализацию.


    У нас налажено сотрудничество со строительными и инженерно-монтажными компаниями, дистрибьюторами стройматериалов. Все это позволяет предлагать клиентам проекты индивидуальных жилых домов под ключ.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • Проект дома на заказ
    • Архитектурное бюро
    • Заказать проект дома
    • Услуги архитектора
    • Услуги частного архитектора
    • Проектирование домов
    • Проектирование коттеджей
    • Проектирование загородных домов
    • Проектирование частных домов
    • Проект загородного дома
    • Проект частного дома
    • Индивидуальный проект дома
    • Индивидуальный проект частного дома
    • Индивидуальный проект загородного дома
    • Заказать проект частного дома
    • Заказать проект загородного дома
    • Частный архитектор
    • Частный архитектор загородного дома
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    • Проекты домов в Средиземноморском стиле
    • Комбинированный дом Шале
    • Проекты домов
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    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Московская область
    • Арбат
    • Аэропорт
    • Бабушкинский
    • Басманный
    • Беговой
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    Награды компании
    • Премия PINWIN – 2013, Победитель конкурса Лучший экстерьер: загородного дома
    • Победитель он-лайн голосования в номинации АрхПроект
    • Открытый архитектурный конкурс Красивые дома 2012,
    Адрес
    Большая Новодмитровская улица, 36
    127015 Москва, Россия
    Россия
    +7-9264963458 AM-SEO.ru

    Отзыв

    dudmdcl1122
    Сразу оговорюсь, это наш первый опыт проектирования загородного дома. Сначала мы не могли определиться, стоит ли вообще связываться с индивидуальным проектом, ведь купить готовый проект - проще и дешевле. Поскольку лично для нас было крайне важно «заточить» дом именно под наши потребности, мы сделали выбор в пользу индивидуального проекта. Создать проект предлагают как независимые архитектурные бюро (специализирующиеся исключительно на проектировании, а не на строительстве), так и архитекторы, аффилированные при строительных компаниях, причем большинство строительных компаний готовы разработать проект бесплатно, но при одном обязательном условии – строительство должна осуществлять именно эта строительная компания. Мы встречались и с теми, и с другими - могу сказать, что разница в подходе к делу была заметна даже таким новичкам, как мы – короче, независимые архитекторы победили. На наш взгляд, пусть изначально проект обойдется дороже, зато в дальнейшем мы сможем провести объективный «кастинг» строительных компаний, имея на руках чёткое техническое задание в виде профессионально выполненного проекта. Осталось дело за малым - найти профессионального архитектора, которому можно было бы доверить спроектировать наш будущий дом. Почему мы выбрали именно Евгения? Во-первых, нам понравились его работы, представленные на сайте – красиво, стильно, со вкусом. Во-вторых, стоимость его услуг дешевле, чем у аналогичных компаний (архитекторов при строительных фирмах я не рассматриваю, т.к. их задача – «заточить» проект под своего работодателя, своё они «отжмут», когда будешь строиться – это наше мнение). В-третьих, нам повезло, и мы попали под акцию «старт без предоплаты» - это тоже плюс (говорит, о доверительном отношении Евгения к своим потенциальным клиентам), хотя этот критерий не был для нас определяющим при выборе архитектора. В процессе работы над проектом Евгений полностью оправдал наши ожидания –вдумчиво и обстоятельно вникал в суть наших пожеланий, где-то отговаривал, аргументировано возражая, а где-то соглашался, ориентировал нас по стоимости воплощения в жизнь наших пожеланий, чтобы мы уже на этапе проектирования могли реально понимать, в какие деньги при строительстве выльются наши идеи. Также хочу отметить пунктуальность Евгения – на все встречи он приезжал заранее. Ещё один немаловажный момент – несмотря на то, что проект сдан и оплата получена, Евгений предложил обращаться к нему за советом и поддержкой в процессе строительства, из чего мы делаем вывод, что Евгению не безразлично, как его «детище» будет реализовано в жизни. На данном этапе мы очень довольны работой Евгения и его команды – надеюсь, что наши надежды оправдаются и при строительстве. Евгений, СПАСИБО! Будем Вас рекомендовать!
    больше 1 года назад
    Дата проекта: Октябрь 2020
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    marina agarkova marina agarkova
    Мы начали поиск проекта нашего дома очень давно, параллельно с участком. Участок нашли, а проект дома продолжали искать на многочисленных сайтах с огромным количеством проектов. Совершенно случайно нашли не просто проекты домов, а Архитектурную Мастерскую AM-SEO Евгения Содылева. Просмотрев проекты на сайте, мы сразу же обратили внимание на продуманность и неповторимость внешнего вида проектов. Нас очень порадовала индивидуальность подхода к каждому отдельному дому, и мы решили связаться с Евгением. На первой нашей встрече Евгений произвел на нас очень хорошее впечатление, вселил в нас уверенность, что на Евгения можно положиться. И мы приняли решение начать индивидуальную работу над нашим домом с Евгением. Надо сказать, что если у тебя есть несколько определенных желаний к твоему будущему проекту дома, то искать на сайтах дом своей мечты бесполезно, надо начинать работу индивидуально.При этом исключительно важны качества и способности человека, который помогает тебе реализовать все твои пожелания (сначала кажется, что их не так и много, но со временем их рождается столько....!). Наша совместная работа началась с разработки планировок. Честно признаться, мы были не самыми легкими клиентами. Однако Евгений всегда профессионально находил ответы на все наши пожелания. Затем наступил этап работы над фасадами. В ходе наших долгих поисков проекта мы не увидели ни одного дома, внешний вид которого по стилю был бы похож на проекты Евгения. Поскольку мы очень хотели чтобы наш дом отличался индивидуальностью и неповторимостью, имел свой характер, мы полностью положились на талант Евгения. Индивидуальный подход к каждому своему клиенту, умение понимать его желания, а также совершенствование планировок, внешнего вида дома до самой последней детали, до тех пор пока проект не будет радовать и приносить удовольствие всем тем, кто будет проживать в доме - это бесценные преимущества работы с Евгением. Работа с Евгением доставила нам огромное удовольствие и самое главное принесла желаемый результат! Мы до сих пор в постоянном контакте с Евгением, советуемся при выборе материалов, получаем ценные рекомендации по ходу строительства. Евгений подходит к каждому дому, как к своему! Это очень редкое, а потому бесценное качество, которое ставит Евгения вне конкуренции с другими архитекторами проектов. Евгений - настоящий Мастер своего дела!
    около 2 лет назад
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    Александр
    С Евгением начал работать, пересмотрев большое количество информации об архитекторах и архитектурных мастерских. С некоторыми архитекторами встречался, обсуждал проект который хотел получить. Но крупные проектные бюро, выставляя большую цену, предлагали до заключения договора общаться не с архитектором, а с менеджером, что меня совершенно не устраивало. Частные архитекторы не могли показать свое портфолио или проектировали совершенно в другом стиле. Были и такие, у которых оговоренная цена к моменту подписания договора чудесным образом увеличивалась в четверо! И уже совсем отчаявшись найти "своего" архитектора, почти случайно зашел на сайт Евгения. Пересмотрев выполненные работы Евгения, увидел как удивительно гармоничны и целостны его проекты, правда, к сожалению, не было проектов в моем стиле, но я решил что ему по силам создать и для меня "Дом моей мечты". Встретившись с Евгением убедился, что заказывать проект нужно именно у него. При первом общении с Евгением мы согласовали общие вопросы по проекту, составили подробное техзадания, обсудили цены и сроки. В последствии все условия договора были соблюдены – от стоимости работы, до сроков. В процессе совместной работы возникало масса спорных вопросов, мы часто обсуждали проект, спорили, но всегда приходили к единому мнению, где-то уступал я, где-то сдавался Евгений, убедившись в справедливости моих возражений. Спасибо Евгению за такт, терпение и честное отношение к работе. Мы начали работать задолго до начала строительного сезона и на первое место выступало качество работы, а не ее сроки. Поэтому была возможность долго и неспешно обсуждать варианты планировок, фасадов, привязки дома к участку. На мой взгляд, такая неторопливость во времени дает свой положительный результат. В итоге проект получился именно таким, каким я хотел видеть "Дом своей мечты", он полностью соответствует всем многочисленным пожеланиям моей семьи. Сотрудничеством с Евгением доволен и могу всем рекомендовать его как грамотного профессионала, мыслящего креативно и обладающего отличным вкусом!
    больше 2 лет назад
    Дата проекта: Март 2016
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