Наша основная деятельность - архитектурное проектирование, сопровождение проекта на всех стадиях проектирования и строительства.
Начните планировать свой новый дом вместе с нами!
Наши индивидуальные проекты домов и коттеджей разрабатываются при участии опытных архитекторов, инженеров, конструкторов, дизайнеров. Мы не только создаем индивидуальные проекты одноэтажных домов и многоуровневых коттеджей, но и осуществляет их реализацию.
У нас налажено сотрудничество со строительными и инженерно-монтажными компаниями, дистрибьюторами стройматериалов. Все это позволяет предлагать клиентам проекты индивидуальных жилых домов под ключ.
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- Премия PINWIN – 2013, Победитель конкурса
Лучший экстерьер: загородного дома
- Победитель он-лайн голосования в номинации АрхПроект
- Открытый архитектурный конкурс Красивые дома 2012,
- Премия PINWIN – 2013, Победитель конкурса
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