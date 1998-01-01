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Artscale
Дизайнеры интерьера Sankt -Peterburg
Обзор 6Проекты (6) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
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    • Sauna, Artscale Artscale Спа в стиле модерн
    Sauna, Artscale Artscale Спа в стиле модерн
    Sauna, Artscale Artscale Спа в стиле модерн
    +7
    Sauna
    Центральный офис известного мобильного оператора России, Artscale Artscale Конференц-центры в стиле минимализм
    Центральный офис известного мобильного оператора России, Artscale Artscale Конференц-центры в стиле минимализм
    Центральный офис известного мобильного оператора России, Artscale Artscale Конференц-центры в стиле минимализм
    +8
    Центральный офис известного мобильного оператора России
    Детские, Artscale Artscale Детская комнатa в классическом стиле
    Детские, Artscale Artscale Детская комнатa в классическом стиле
    Детские, Artscale Artscale Детская комнатa в классическом стиле
    +10
    Детские
    Хаммам, Artscale Artscale Спа в азиатском стиле
    Хаммам, Artscale Artscale Спа в средиземноморском стиле
    Хаммам, Artscale Artscale Спа в средиземноморском стиле
    +2
    Хаммам
    Квартира в современном стиле, Artscale Artscale Кухня в стиле минимализм
    Квартира в современном стиле, Artscale Artscale Гостиная в стиле минимализм
    Квартира в современном стиле, Artscale Artscale Гостиная в стиле минимализм
    +17
    Квартира в современном стиле
    Гостевой домик в стиле Прованс, Artscale Artscale Гостиная в стиле кантри
    Гостевой домик в стиле Прованс, Artscale Artscale Гостиная в стиле кантри
    Гостевой домик в стиле Прованс, Artscale Artscale Гостиная в стиле кантри
    +9
    Гостевой домик в стиле Прованс

    Опыт работы с 1998 г. Основное направление - общественные и жилые интерьеры. Среди клиентов ОАО МегаФон, Телекоминвест, ресторан Осака и др. Индивидуальный и творческий подход.

    Услуги
    - интерьеры и экстерьеры – 3D графика и анимация – графический дизайн – авторские предметы интерьера – ремонт помещений под ключ
    Регионы обслуживания
    • Украина Россия Белоруссия Казахстан Литва Латвия Эстония Франция Италия Германия Голландия Кипр Польша Чехия Словакия Словения Дания Швеция Норвегия
    • Sankt -Peterburg
    Адрес
    194100 Sankt -Peterburg
    Россия
    +7-9214002200 artscale.ru

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