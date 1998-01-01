Опыт работы с 1998 г. Основное направление - общественные и жилые интерьеры. Среди клиентов ОАО МегаФон, Телекоминвест, ресторан Осака и др. Индивидуальный и творческий подход.
- Услуги
- - интерьеры и экстерьеры – 3D графика и анимация – графический дизайн – авторские предметы интерьера – ремонт помещений
под ключ
- Регионы обслуживания
- Украина Россия Белоруссия Казахстан Литва Латвия Эстония Франция Италия Германия Голландия Кипр Польша Чехия Словакия Словения Дания Швеция Норвегия
- Sankt -Peterburg
- Адрес
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194100 Sankt -Peterburg
Россия
+7-9214002200 artscale.ru