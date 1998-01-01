Cауна в доме – на что обратить внимание?

В нашу жизнь сауна пришла лет 25-30 назад. Она отличается от русской бани тем, что в ней – сухой горячий воздух. Поэтому для нее не нужно выделять отдельно стоящее здание.

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