Студия Tatiana Bezverkhaya Design была основана в 2014 году и названа по имени своей основательницы. Студия выполняет заказы в различных сферах, проектируя интерьеры жилых и общественных помещений, а также авторскую мебель и малую архитектуру.География работ охватывает в основном Москву и Московскую Область, но не ограничивается столицей, так как есть возможность вести проекты удаленно.
Мое кредо: Удобно. Ярко. Индивидуально. Такой подход позволяет выявить и реализовать все пожелания заказчика, сделать его жизнь или работу в новом интерьере максимально комфортной, не жертвуя эргономикой пространства.
- Услуги
- Дизайн интерьера
под ключ
- декорирование интерьера
- Архитектурное проектирование
- Дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Москва
- Московская область
- Ярославль
- Владимир
- Тверь
- Рязань
- Тула
- Калуга
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- Адрес
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117437 Москва
Россия
+7-9175447223 tbdesign.pro
г. Москва