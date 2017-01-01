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TB.Design
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 8Проекты (8) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Квартира на Ленинском_2, TB.Design TB.Design Кухни в эклектичном стиле
    Квартира на Ленинском_2, TB.Design TB.Design Спальня в эклектичном стиле
    Квартира на Ленинском_2, TB.Design TB.Design Ванная комната в эклектичном стиле
    +21
    Квартира на Ленинском_2
    Офис компании "Актив-К", TB.Design TB.Design Конференц-центры в стиле минимализм
    Офис компании "Актив-К", TB.Design TB.Design Конференц-центры в стиле минимализм
    Офис компании "Актив-К", TB.Design TB.Design Конференц-центры в стиле минимализм
    +1
    Офис компании "Актив-К"
    Входные группы ЖК "Парад Планет", TB.Design TB.Design Конференц-центры в стиле минимализм
    Входные группы ЖК "Парад Планет", TB.Design TB.Design Конференц-центры в стиле минимализм
    Входные группы ЖК "Парад Планет", TB.Design TB.Design Конференц-центры в стиле минимализм
    +17
    Входные группы ЖК "Парад Планет"
    Дом в Малаховке, TB.Design TB.Design Ванная комната в стиле минимализм
    Дом в Малаховке, TB.Design TB.Design Ванная комната в стиле минимализм
    Дом в Малаховке, TB.Design TB.Design Ванная комната в стиле минимализм
    +27
    Дом в Малаховке
    ДОМ НА ПИРОГОВСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ, TB.Design TB.Design Дома в стиле минимализм
    ДОМ НА ПИРОГОВСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ, TB.Design TB.Design Дома в стиле минимализм
    ДОМ НА ПИРОГОВСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ, TB.Design TB.Design Дома в стиле минимализм
    +3
    ДОМ НА ПИРОГОВСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
    Квартира в Бутово, TB.Design TB.Design Кухня в скандинавском стиле
    Квартира в Бутово, TB.Design TB.Design Гостиная в скандинавском стиле
    Квартира в Бутово, TB.Design TB.Design Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
    +12
    Квартира в Бутово
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    Студия Tatiana Bezverkhaya Design была основана в 2014 году и названа по имени своей основательницы. Студия выполняет заказы в различных сферах, проектируя интерьеры жилых и общественных помещений, а также авторскую мебель и малую архитектуру.География работ охватывает в основном Москву и Московскую Область, но не ограничивается столицей, так как есть возможность вести проекты удаленно. 

    Мое кредо: Удобно. Ярко. Индивидуально. Такой подход позволяет выявить и реализовать все пожелания заказчика, сделать его жизнь или работу в новом интерьере максимально комфортной, не жертвуя эргономикой пространства.

    Услуги
    • Дизайн интерьера под ключ
    • декорирование интерьера
    • Архитектурное проектирование
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Московская область
    • Ярославль
    • Владимир
    • Тверь
    • Рязань
    • Тула
    • Калуга
    • Показать все 8 регион обслуживания
    Адрес
    117437 Москва
    Россия
    +7-9175447223 tbdesign.pro
    Законное владение

    г. Москва

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