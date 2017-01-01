Студия Tatiana Bezverkhaya Design была основана в 2014 году и названа по имени своей основательницы. Студия выполняет заказы в различных сферах, проектируя интерьеры жилых и общественных помещений, а также авторскую мебель и малую архитектуру.География работ охватывает в основном Москву и Московскую Область, но не ограничивается столицей, так как есть возможность вести проекты удаленно.

Мое кредо: Удобно. Ярко. Индивидуально. Такой подход позволяет выявить и реализовать все пожелания заказчика, сделать его жизнь или работу в новом интерьере максимально комфортной, не жертвуя эргономикой пространства.