Московский Художественно-Промышленный Институт, направление Дизайн среды, бакалавриат
- Стажировка в мастерской Cardboardia «Сделано в Картонии»
- МХПИ, Повышение квалификации по программе «Скетчинг. Архитектурный рисунок»
- МХПИ, Повышение квалификации по программе «Стили в дизайне среды»
- МХПИ, курс «Визуальный мерчендайзинг и витринистика»
- Ведение проектов в собственной студии студии дизайна
- Ведущий дизайнер крупной строительной компании
- Дизайнер оздоровительного центра «РеаПрактика»
- Проектировщик коттеджного поселка ЖК Адмиралтейский-2 в г. Краснодар
- Обучение и стажировка дизайнеров в строительной компании
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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123123 Москва
Россия
+7-9250440859 www.instagram.com/designer_errika