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NenashevaErika
Дизайнеры интерьера Москва
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    Московский Художественно-Промышленный Институт, направление Дизайн среды, бакалавриат

    1. Стажировка в мастерской Cardboardia «Сделано в Картонии»
    2. МХПИ, Повышение квалификации по программе «Скетчинг. Архитектурный рисунок»
    3. МХПИ, Повышение квалификации по программе «Стили в дизайне среды»
    4. МХПИ, курс «Визуальный мерчендайзинг и витринистика»
    1. Ведение проектов в собственной студии студии дизайна
    2. Ведущий дизайнер крупной строительной компании
    3. Дизайнер оздоровительного центра «РеаПрактика»
    4. Проектировщик коттеджного поселка ЖК Адмиралтейский-2 в г. Краснодар
    1. Обучение и стажировка дизайнеров в строительной компании


    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    123123 Москва
    Россия
    +7-9250440859 www.instagram.com/designer_errika
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