Проектирование и реализация частных и общественных интерьеров , полное сопровождение проекта, комплектация, декорирование. Высшее профессиональное образование, член Белорусского Союза Дизайнеров с 1999г .
- Услуги
- дизайн интерьера
- декорирование интерьера
- живопись в интерьере
- авторская акварель
- декор дома
- декор квартиры
- интерьер гостиной
- интерьер офиса
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- Регионы обслуживания
- Минск, Беларусь и Калининград
- Адрес
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ул.Первомайская 2
ин Минск
Беларусь
+375-296750674