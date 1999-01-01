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КОНЦЕДАЙЛОВА АЛЛА
Дизайнеры интерьера Минск
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • дом под Минском, КОНЦЕДАЙЛОВА АЛЛА КОНЦЕДАЙЛОВА АЛЛА
    дом под Минском, КОНЦЕДАЙЛОВА АЛЛА КОНЦЕДАЙЛОВА АЛЛА КухняСтолы и стулья Изделия из древесины Белый
    дом под Минском, КОНЦЕДАЙЛОВА АЛЛА КОНЦЕДАЙЛОВА АЛЛА
    +7
    дом под Минском

    Проектирование и реализация частных и общественных интерьеров , полное сопровождение проекта, комплектация, декорирование. Высшее профессиональное образование, член Белорусского Союза Дизайнеров с 1999г .

    Услуги
    • дизайн интерьера
    • декорирование интерьера
    • живопись в интерьере
    • авторская акварель
    • декор дома
    • декор квартиры
    • интерьер гостиной
    • интерьер офиса
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    Регионы обслуживания
    Минск, Беларусь и Калининград
    Адрес
    ул.Первомайская 2
    ин Минск
    Беларусь
    +375-296750674
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